Мероприятие было нацелено на формирование навыков безопасного поведения в онлайн-пространстве. Следователь подробно остановился на таких проблемах, как травля в сети, мошенничество, кража личных данных, распространение ложной информации. Также речь шла о попытках вовлечения молодежи в противозаконную деятельность, включая диверсии и терроризм.

Особое внимание спикер уделил опасностям, которые таят в себе социальные сети, мессенджеры и популярные онлайн-игры. Он разъяснил механизмы, с помощью которых злоумышленники завоевывают доверие детей: психологическое давление, шантаж, заманчивые предложения легкого заработка и манипулятивные игровые стратегии.

На наглядных примерах было показано, как кажущееся безобидным онлайн-знакомство или простое поручение могут привести к серьезным юридическим последствиям, в том числе к уголовной ответственности. Школьникам дали ценные рекомендации о том, на какие тревожные сигналы стоит обращать внимание при общении с незнакомцами в сети и как правильно реагировать на подозрительные предложения или попытки манипулирования.

В ходе встречи также был затронут проект СК России «Выход 31», цель которого: предотвратить вовлечение молодежи в диверсионную и террористическую деятельность.

Георгий Семенюк разъяснил положения статьи 31 Уголовного кодекса России о добровольном отказе от совершения преступления и подчеркнул значимость своевременного обращения за помощью к родителям и правоохранительным органам в случае давления со стороны неизвестных лиц.

Завершилась встреча увлекательной мини-викториной по теме цифровой безопасности. В формате диалога школьники активно задавали вопросы, что позволило всесторонне рассмотреть проблему вовлечения подростков в противоправные действия.

Представитель управления призвал ребят внимательно относиться к своей безопасности в интернете, тщательно анализировать получаемую информацию, не раскрывать личные данные незнакомым людям и не поддаваться на сомнительные уговоры онлайн-собеседников.

Такие профилактические мероприятия следственное управление проводит регулярно. Их цель: повысить правовую осведомленность молодежи, привить культуру безопасного поведения в сети и предотвратить преступления против несовершеннолетних.

Подробнее о проекте «Выход 31» можно узнать на официальном сайте: https://выход31.рф/.