Представитель следственного управления СКР по республике Георгий Семенюк в общеобразовательной школе-детском саду номер один Магаса провел урок цифровой безопасности для учащихся 5-х и 6-х классов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Мероприятие было нацелено на формирование навыков безопасного поведения в онлайн-пространстве. Следователь подробно остановился на таких проблемах, как травля в сети, мошенничество, кража личных данных, распространение ложной информации. Также речь шла о попытках вовлечения молодежи в противозаконную деятельность, включая диверсии и терроризм.
Особое внимание спикер уделил опасностям, которые таят в себе социальные сети, мессенджеры и популярные онлайн-игры. Он разъяснил механизмы, с помощью которых злоумышленники завоевывают доверие детей: психологическое давление, шантаж, заманчивые предложения легкого заработка и манипулятивные игровые стратегии.
На наглядных примерах было показано, как кажущееся безобидным онлайн-знакомство или простое поручение могут привести к серьезным юридическим последствиям, в том числе к уголовной ответственности. Школьникам дали ценные рекомендации о том, на какие тревожные сигналы стоит обращать внимание при общении с незнакомцами в сети и как правильно реагировать на подозрительные предложения или попытки манипулирования.
В ходе встречи также был затронут проект СК России «Выход 31», цель которого: предотвратить вовлечение молодежи в диверсионную и террористическую деятельность.
Георгий Семенюк разъяснил положения статьи 31 Уголовного кодекса России о добровольном отказе от совершения преступления и подчеркнул значимость своевременного обращения за помощью к родителям и правоохранительным органам в случае давления со стороны неизвестных лиц.
Завершилась встреча увлекательной мини-викториной по теме цифровой безопасности. В формате диалога школьники активно задавали вопросы, что позволило всесторонне рассмотреть проблему вовлечения подростков в противоправные действия.
Представитель управления призвал ребят внимательно относиться к своей безопасности в интернете, тщательно анализировать получаемую информацию, не раскрывать личные данные незнакомым людям и не поддаваться на сомнительные уговоры онлайн-собеседников.
Такие профилактические мероприятия следственное управление проводит регулярно. Их цель: повысить правовую осведомленность молодежи, привить культуру безопасного поведения в сети и предотвратить преступления против несовершеннолетних.
Подробнее о проекте «Выход 31» можно узнать на официальном сайте: https://выход31.рф/.