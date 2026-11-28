Гости передали Умару Горчханову благодарность от начальника Главного штаба «Юнармии». Награда присуждена за добросовестную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранение памяти о защитниках Отечества и в связи с празднованием 10-летия со дня образования движения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.

Представитель ведомства поблагодарил за высокую оценку его деятельности и оказанное внимание. Он подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи уважения к истории страны, ее героическому прошлому и подвигам защитников Родины.

Для Магомеда Муружева и Мадины Богатыревой организовали экскурсию по музею следственного управления. Им также вручили памятную книгу, изданную к 15-летию образования Следственного комитета России.

Участники встречи отметили важность реализации совместных инициатив, направленных на укрепление исторической памяти и воспитание у молодежи уважения к служению Отечеству.