Сотрудники администрации Главы и правительства Ингушетии проголосовали за объекты благоустройства 

При содействии волонтеров понравившиеся дизайн-проекты и территории выбрали руководитель администрации Главы и кабинета министров Джамбулат Оздоев, начальники отделов и рядовые специалисты.

Ранее Махмуд-Али Калиматов отметил, что Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это способ напрямую повлиять на облик республики, создать комфортную среду там, где это особенно нужно.

«Я хочу отметить волонтеров, которые, несмотря на холодную погоду, работали и в дни выборов на избирательных участках, и продолжают работать сегодня. Это неравнодушные люди, которые действительно хотят, чтобы в Ингушетии появилось больше благоустроенных общественных пространств», — отметил Глава региона.

Тех, кто еще не сделал свой выбор, он призвал принять участие в голосовании — оно продлится до конца апреля на сайте: https://06.gorodsreda. ru/.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что за объекты благоустройства в 2025 году в дни президентских выборов, с 15 по 17 марта проголосовали более 19 тыс. человек.

Было открыто 142 пункта и привлечено около 500 волонтеров, которые помогали жителям познакомиться с перечнем территорий и дизайн-проектов, рассказали, где и как планируется благоустроить скверы, парки, проезжие улицы и пешеходные переходы.

Напомним, что в рейтинговом голосовании участвует 9 муниципалитетов республики, которые представили на выбор 8 общественных территорий и 38 дизайн-проектов. По итогам голосования необходимо отобрать 19 дизайн-проектов и 4 территории.