Сотрудники МЧС по Ингушетии потушили условный пожар на нефтебазе

В рамках учений в каждом регионе России была смоделирована наиболее сложная обстановка с учетом возможных рисков чрезвычайных ситуаций. В Ингушетии основные практические мероприятия второго этапа прошли в городе Сунжа. Согласно легенде тренировки, произошел взрыв на резервуарах «РН-Ингушнефтепродукт».

Пожарный расчет оперативно прибыл на место и успешно справился с огнем. Такие совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проводятся ежегодно. Они необходимы для отработки вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, природные катаклизмы и техногенные аварии.