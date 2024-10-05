Сотрудники МЧС по Ингушетии потушили условный пожар на нефтебазе

Сотрудники МЧС по республике приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, в ходе которой они тушили условный пожар на нефтебазе. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В рамках учений в каждом регионе России была смоделирована наиболее сложная обстановка с учетом возможных рисков чрезвычайных ситуаций. В Ингушетии основные практические мероприятия второго этапа прошли в городе Сунжа. Согласно легенде тренировки, произошел взрыв на резервуарах «РН-Ингушнефтепродукт».
Пожарный расчет оперативно прибыл на место и успешно справился с огнем. Такие совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проводятся ежегодно. Они необходимы для отработки вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, природные катаклизмы и техногенные аварии.