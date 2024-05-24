Совершающих хадж-2024 паломников из Ингушетии призывают проверить наличие долгов

Руководитель УФССП дал пояснения в части касающейся снятия временного ограничения на выезд за границу должников и о сроке, в течение которого снимается такой запрет (около одной недели).

Он также обратил внимание на то, что отсутствие задолженностей в базе данных управления не означает, что в отношении гражданина нет задолженностей в других территориальных органах страны. Проверить наличие или отсутствие таких данных можно на главной странице официального сайта ФССП России (https://fssp.gov.ru), а также на портале Государственных услуг, указав в поисковой строке сервиса «Ограничения на выезд за границу».



В настоящее время комитет по хаджу проводит организационную работу по отправке паломников в КСА. В этом году желающих совершить хадж насчитывается более 1400 человек.

Вместе с тем, судебными приставами активно ведется работа по выявлению должников из списка зарегистрированных паломников. В ходе встречи была достигнута договоренность о взаимодействии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП России по региону.