Советник министра спорта Ингушетии награжден почетной грамотой Главы региона

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, Тимур Тохов представляет интересы ведомства при взаимодействии с Минспортом России, а также участвует в работе по вопросам развития спортивной инфраструктуры республики.

Министр Руслан Белхороев отметил достижения коллеги и поздравил Тимура Тохова с наградой, пожелав дальнейших успехов.