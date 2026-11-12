Советник министра спорта Ингушетии награжден почетной грамотой Главы региона

В министерстве спорта региона состоялось награждение советника руководителя ведомства Тимура Тохова. Почетную грамоту Главы республики ему вручил министр спорта Руслан Белхороев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, Тимур Тохов представляет интересы ведомства при взаимодействии с Минспортом России, а также участвует в работе по вопросам развития спортивной инфраструктуры республики.
Министр Руслан Белхороев отметил достижения коллеги и поздравил Тимура Тохова с наградой, пожелав дальнейших успехов.