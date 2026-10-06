Специалисты «Ингушэнерго» провели в школе Назрани урок безопасности

Детям объяснили, как правильно обращаться с бытовыми электроприборами, что означают предупреждающие знаки на энергообъектах. Показали, как выходить из зоны шагового напряжения «гусиным шагом». Отдельно со школьниками обсудили поведение на улице во время грозы и запрет на селфи рядом с линиями электропередачи, подстанциями и трансформаторными пунктами, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Для лучшего усвоения материала ребятам рассказали о просветительском проекте «Россетей» во «ВКонтакте» — сообществе Маши Лампочкиной, где о правилах обращения с электричеством говорят в доступной и игровой форме.

Директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Кимран Котиков отметил, что профилактика детского электротравматизма остается одним из приоритетов социальной работы компании. По его словам, специалисты регулярно посещают школы региона, чтобы не только предупредить детей об опасности тока, но и научить их осознанному отношению к безопасности.

Классный руководитель 4 «А» класса Роза Мургустова подчеркнула, что такие уроки жизненно необходимы: дети часто воспринимают энергетическую инфраструктуру как игровое пространство и не задумываются о рисках. Она поблагодарила энергетиков за заботу о безопасности школьников.

В течение учебного года уроки электробезопасности пройдут и в других образовательных учреждениях Ингушетии, летом же их традиционно организуют в оздоровительных и пришкольных лагерях.