Спикер Госдумы и лидер «Единой России» отметили плодотворную деятельность Главы Ингушетии

«Решая задачи развития региона, вы вносите вклад в укрепление нашей страны, многое делаете для повышения качества жизни граждан. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго», — отметил руководитель нижней палаты парламента России.

В поздравительной телеграмме заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева говорится: «Ваши деловые качества, компетенции и работоспособность высоко оценены коллегами, а ваша деятельность востребована как на посту Главы Республики Ингушетия, так и в составе высшего совета партии «Единая Россия». Желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и всего самого доброго».

Также курирующий СКФО вице-премьер Александр Новак пожелал руководителю региона скорейшей реализации всех намеченных планов, неизменной удачи, процветания и всего самого доброго.