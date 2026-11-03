Спикер парламента Ингушетии и УПЧ в регионе обсудили защиту интересов граждан 

Как сообщили газете «Ингушетия» в законодательном органе региона, стороны рассмотрели результаты деятельности за 2025 год, а также за девять месяцев текущего года. Ибрагим Цечоев обратил внимание на то, что большинство обращений связано с обеспечением социальных и личных прав граждан.

Особого внимания, по его словам, требует вопрос защиты и восстановления прав участников СВО и членов их семей — он обозначен как первоочередной. Председатель Народного собрания подчеркнул, что на обращения военнослужащих необходимо реагировать оперативно.

«Для участников СВО предусмотрен широкий перечень социальных мер государственной поддержки. Эти меры должны реализовываться в полной мере, без каких-либо сдерживающих факторов. Обеспечение прав и защиты данной категории граждан — это ключевое направление, которое находится в центре внимания руководства республики», — отметил Руслан Гагиев.

В завершение диалога стороны обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан. Кроме того, была выражена готовность к совместной работе по эффективному решению насущных вопросов жителей Ингушетии.