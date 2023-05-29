Ахмед Чахкиев родом из селения Чермен (Базоркино) Пригородного района. Но он родился в г. Щучинске Кокчетавской области, где в годы сталинских репрессий оказалась его семья. В 1962 году они вернулись на родину, но жить предпочли в городе Грозном. Здесь было больше возможностей получить работу и дать детям образование.

В 1977 году Ахмед окончил школу № 50 г. Грозного. С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской армии.

В 1982 году он поступает в Чечено-Ингушский государственный университет, на исторический факультет. Однако судьба его повела по спортивной карьере. Дело в том, что Ахмед занимался спортом со школьного возраста. Он, как и все мальчишки, пристрастился к борьбе. А в дзюдо попал с тех пор, как в Грозном открылась секция по дзюдо. Дело в том, что в конце 30-х годов в СССР дзюдо запретили как «чуждое советскому народу занятие», а основателя российского дзюдо Василия Ощепкова арестовали в 1937 году по обвинению в шпионаже. Он умер в тюрьме через десять дней от сердечного приступа. И лишь в 1972 году по распоряжению Спорткомитета СССР «О развитии дзюдо в СССР» была создана Федерация дзюдо СССР и проведены первые всесоюзные соревнования, которые уже через год поменяли своё название и стали чемпионатом СССР. С того времени по всей стране открылись секции дзюдо и начали регулярно проводить первенства страны по борьбе дзюдо среди юношей и юниоров.

Ахмед Чахкиев полюбил этот вид спорта не только за то, что здесь можно было физически заниматься, но и за особую философию, за мягкость приёмов, с помощью которых можно было одолеть и превосходящего по силе противника. Он ходил заниматься после школы в противоположный конец города: из «Карпинского кургана» в спортивный клуб «Локомотив», который находился в ДК имени Н. Крупской. Его не пугало это расстояние, зато их тренировал известный в спортивном мире спортсмен, заслуженный тренер СССР Феликс Петрович Куцель. Он был старшим тренером Чечено-Ингушетии по дзюдо. В одно время признан лучшим тренером СССР.

Вскоре настойчивый труд и регулярные тренировки, успехи по дзюдо на чемпионатах среди юношей и юниоров дали свой положительный результат. Ахмеду Чахкиеву в 1981 году присвоили звание мастера спорта СССР. Затем к своему званию через четыре года он один из первых в республике прибавил звание мастера спорта СССР международного класса за победу на чемпионате мира по дзюдо в г. Запорожье. В том же году он был назначен старшим тренером по дзюдо в Чечено-Ингушской АССР.

Дальше для него, как и для всей страны, наступили нелегкие времена. Но он продолжает тренировать детей и всегда находится в тёплых дружеских отношениях со своим тренером Феликсом Петровичем. Вместе с ним он организует поездки детей на отдых и лечение в другие города и за пределы страны. Спонсором этих поездок был Алихан Ахильгов.

Не секрет, что кризис 90-х годов негативно отразился на развитии дзюдо, да и на весь российский спорт. Это стало причиной неудач наших спортсменов на международных соревнованиях. Сильно затормозилось развитие детского спорта. Но уже в конце прошлого и начале нового столетия благодаря активной работе Федерации дзюдо России ситуация стала меняться, наши спортсмены снова стали занимать лидирующие позиции в мире. Дзюдо стало набирать популярность, спортивные школы снова заполнились детьми.

В 1996 году Ахмед Магомедович продолжает тренировать детей в Ингушетии. Здесь же, в г. Карабулаке, он строит дом. Вскоре его назначают старшим тренером по дзюдо Республики Ингушетия, затем и вице-президентом Федерации дзюдо РИ. В течение десяти лет он работает заместителем министра спорта и туризма Республики Ингушетия.

Сегодня он продолжает работать в городском Дворце спорта, хотя здоровье не позволяет ему активно заниматься своим любимым делом. Но спортивное ремесло подхватил его младший брат Ибрагим Чахкиев, тренер по дзюдо и самбо, мастер спорта СССР, судья всероссийской категории по комплексным единоборствам, директор карабулакской спортивной школы. Их воспитанники успешно выступают в спортивных соревнованиях по дзюдо разного уровня, занимают с достоинством пьедестал и на всероссийских турнирах по дзюдо среди юношей, которые проводятся в честь заслуженного тренера СССР Феликса Куцеля с участием спортсменов из Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

Семья Ахмеда Чахкиева: супруга Заира Сандрахмановна Бакаева, дети — дочь Амина и сыновья Али, Умар, Заурбек, Абубакар и Абделла. Мастерами и тренерами по спорту они не стали, но закалку в отцовской школе прошли достойную.