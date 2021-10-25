Али Барахоеву 15 лет, он мастер спорта борцовского клуба Хельсинки (HPM — Helsingin Рaini-Miehet), тренирует младшую группу спортсменов и успешно выступает на спортивных соревнованиях по вольной борьбе.

Надо отметить, что тренировки спортсменов в борцовском центре возобновились только в августе текущего года. Был долгий перерыв из-за сложившейся эпидситуации в стране и мире. Но Али быстро набрал форму, что помогло ему блестяще выступить 23 октября в городе Порвоо Финляндии и в весовой категории 57 кг завоевать первое место.

На следующий день, 24 октября, он продолжил соревнования, но уже среди взрослых и стал серебряным призёром чемпионата Финляндии по вольной борьбе. Он вступил в бой с 32-летним Фатосом Дурмиш, 14-кратным чемпионом Финляндии среди взрослых по вольной борьбе. Али Барахоев мог отказаться от этого поединка, в силу разных весовых категорий и больших возрастных различий. Но он решил идти вперёд, чтобы проверить свои возможности и силы. Бой был захватывающим. И несмотря на то, что наш спортсмен уступил Фатосу, судья высоко оценил упорство и рвение молодого борца и выразил уверенность в том, что в нём он видит будущего олимпийского чемпиона.

В поддержку своему спортсмену болельщики, друзья и коллеги по клубу тоже написали: «Просто Али надо добавить больше массы, и он будет более конкурентоспособным! Наши поздравления!» К этим словам присоединились и другие новостные паблики: «Его цель Олимпиада! Он любит вольную борьбу, любит заниматься спортом!» «Этой осенью у Али была высокая тренировочная мотивация, чем когда-либо прежде. Цель была не чем иной, как стать первым, завоевать золото! И это у него получилось! Он получил заслуженную награду за своё спортивное упорство! Наши поздравления! Пожелаем ему успехов!»

Но надо сказать, что на этот раз мотивация у Али была действительно сильная. Его отец Магомед Барахоев лежал в реанимации с тяжёлой формой ковида, и лишь за два дня до чемпионата был отключён от аппарата ИВЛ и переведён в реабилитационное отделение. В лёгкой форме переболел и сам Али, из-за чего пришлось некоторое время остановить тренировки и отсидеть в изоляции. За пару дней перед чемпионатом он успел набрать спортивную форму и выступить успешно на соревнованиях, чтобы своей победой, по его словам, мотивировать отца на выздоровление. И это у него получилось!

Пожелаем ему удачи и успехов!