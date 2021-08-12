Его земляк и однофамилец боец смешанных единоборств, не проигравший ни одного поединка, Мовсар Евлоев считает, что в спорт все-таки вмешалась политика, но «ничто не сломит силу и дух спортсмена, который приехал за победой». Это доказал ингушский борец, как и другие российские спортсмены.

К Мовсару Евлоеву мы еще вернемся. Сейчас о результатах: 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых медалей завоевали российские спортсмены на Олимпиаде в Токио. Это больше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 71 медаль против 56.

Олимпийский комитет России перед играми в Японии не был настроен так оптимистично. Несмотря на различные ограничения и давление в ряде дисциплин, наград оказалось почти в полтора раза, чем прогнозировал ОКР. Российские спортсмены продемонстрировали отличные результаты даже в тех видах спорта, где от них не ждали ярких выступлений, в частности, в теннисе, стрельбе, тхэквондо.

И вот триумф. 9 августа свой гимн спортсмены услышали на Красной площади, куда приехали на торжественное чествование сразу после прилета из Токио и где развевались российские флаги. На мероприятии слова поддержки и благодарности в адрес атлетов высказали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер по вопросам культуры и спорта Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и приехавший вместе с командой из столицы Японии президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Российская сборная в этом году снова выступила под флагом ОКР. Нас опять лишили возможности пронести свой флаг, а при победе спортсменов не звучал государственный гимн, но это никак не отразилось на настроении наших атлетов и их воле к победе, отметил боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев

«В спорте нет политики» — мы постоянно это повторяем, но опять убеждаемся в том, что предвзятое отношение к стране отражается и на спорте в том числе. Но, несмотря на все ограничения, наши спортсмены показали хорошие результаты. Наш земляк Муса Евлоев фантастическим образом добыл для страны олимпийскую медаль в греко-римской борьбе. В момент победы Мусы ликовала вся страна и его малая родина — Ингушетия. Гордость за этого человека просто переполняет нас всех«, — подчеркнул боец.

Мовсар Евлоев напомнил, что за финалом олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг, без преувеличения, следила вся республика.

«Беспрецедентная победа Мусы дала импульс к дальнейшим победам для всех спортсменов, ведь стимул — это самое основное, что может быть у человека, живущего спортом, а наш новый олимпийский чемпион в очередной раз дал нам всем возможность верить в себя и в свои силы», — сказал он.

«Муса провел блестящие схватки и показал, что ничто не сломит силу и дух спортсмена, который приехал за победой», — добавил Мовсар Евлоев.

Здесь остается только добавить: ранее на своей странице в «Инстаграм» Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что он и вся республика ждет Мусу Евлоева дома. «Встретим достойно! Обещаю!» — подчеркнул он.