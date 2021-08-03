Напомним, что Ингушетия — это историческая родина спортсмена: там он родился, пошел в школу, начал заниматься спортом. Там, в столице республики 3 августа 2021 года у подножия башни Согласия установили уличный экран, на котором транслировали финальную схватку ингушского спортсмена Мусы Евлоева.

— Благодаря этому жители и гости столицы смогли пережить всю атмосферу и напряжение, царящие на борцовском ковре, в прямом эфире, — прокомментировал мэр ингушской столицы Усман Аушев.

«КП-Северный Кавказ» дозвонилась до Исы Евлоева, брата олимпийского чемпиона Мусы Евлоева, и узнала, как борец готовился к турниру и как его встретят на малой родине.

— У нас в Ингушетии находится наш частный дом, где под виноградником мы накроем столы и пригласим многочисленную родню, соседей и всех тех, кто переживал и болел за Мусу, — поделился Иса.

Он также рассказал, что Муса в детстве не любил учиться в школе, но был очень способным и легко запоминал любые стихотворения, правила. Когда получал двойку, принципиально ее исправлял, лишь бы его не ругали за это в школе.

— Жутко не любил, когда его ругают за двойку или тройку, исправлял успешно плохие оценки. Правда, больше брата тянуло в спортзал, а не за школьную парту. Муса любил плавать в речке, рос таким дворовым, подвижным пацаном. Помню, что по вечерам любил рассказывать о тренировках, а также обожал мясные блюда. Правда, в последнее время он очень жестко следит за питанием. Так, брат уже три года не может себе позволить выпить банку любимого газированного напитка детства — кока-колы, или, например, съесть пирожное, — рассказывает брат чемпиона.

По словам Исы, целеустремленный Муса с детства мечтал победить на Олимпиаде. И это событие он широко отметит в Калининграде, где живет в последнее время.

— У Мусы есть хорошая традиция. После каждого крупного соревнования он приезжает в гости к своему первому тренеру Владимиру Хромову в Калининград. Вместе они на открытом воздухе готовят их фирменный плов. В этот раз гостей на плов будет больше, — смеясь, делится Иса.

«КП-Cеверный Кавказ» поговорила с первым тренером чемпиона, который лучше всех знает слабые и сильные места борца. Напомним, после того как Муса Евлоев переехал из Ингушетии в Калининград, начал тренироваться у Владимира Хромова. Именно он и привел его в большой спорт.

— Он с первого дня выделялся среди всех моих подопечных трудолюбием, уважением к старшим, дисциплиной. Стремился быть лидером, слушал тренера, выполнял все задачи по максимуму. Его не надо было подгонять, заставлять тренироваться. Наоборот, приходилось ругать, мол, «все, Муса, хватит. Тренировка уже закончилась». А он вместо этого оставался заниматься и после тренировок. Приходилось его выгонять из зала, а то бы и до ночи оставался там. Вот это его трудолюбие и упорство и привело Мусу к ощутимому результату, — отметил тренер Владимир Васильевич.