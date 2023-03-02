Спортивное отделение на улице Мальсагова, 50, в Магасе, которое возглавляет мастер спорта России по боксу Ваха Баркинхоев, было создано при поддержке президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Он предоставил инвентарь, всё необходимое для успешных тренировок. В настоящее время ребята усиленно готовятся к первенству СКФО в Ставропольском крае, а также к чемпионату Москвы. В ЦПБ под эгидой Федерации бокса России занимаются три группы разных возрастных категорий, всего около 150 человек.

В 2005 году начальник отдела кадров по спортивной подготовке полка ППС при МВД России по республике Башир Калиматов предложил Баркинхоеву представлять свою структуру на региональных, всероссийских, международных турнирах. Кроме того, Ваха выезжал на соревнования в качестве ответственного по команде.

«Команда спортсменов, сформированная Баширом Калиматовым, добилась значительных успехов на соревнованиях среди полицейских разных уровней. Так, Хизир Плиев и Назир Муцольгов стали чемпионами мира по боксу среди полицейских, благодаря деятельному участию и поддержке со стороны Башира Калиматова», — подчеркнул Ваха Баркинхоев.

По его словам, в июне текущего года планируется провести матчевые встречи по боксу в горах республики между командами Академии бокса Александра Лебзяка и Центра прогресса бокса Ингушетии.

Напомним, открытие Центра прогресса бокса в Ингушетии дало положительный импульс для развития этого вида спорта в республике. Боксеры готовятся к выступлениям, а учреждение стало площадкой для проведения тренировок, в том числе и с известными мастерами кожаной перчатки, и семинаров всех уровней.