Футбол

«Единая Россия» — за спорт

Единороссы организовали в Назрани турнир по мини-футболу, посвященный Дню России

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На стадионе школы-лицея города Назрани прошел детский футбольный турнир, посвященный Дню России и организованный Ингушским региональным отделением партии «Единая Россия».

К организации мероприятия присоединился и лидер прошедших праймериз фракции «Единая Россия» Бекхан Барахоев, отметивший, что с огромным интересом и воодушевлением наблюдал за проходившим турниром.

— Вы — наше будущее, — сказал он, обращаясь к юным спортсменам. — Я с большим удовольствием наблюдал за вашей игрой и хочу вам пожелать удачи в дальнейшем развитии. Со своей стороны заверяю, что мы постараемся оказать вам всю необходимую помощь.

— Спорт обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств ребенка, — подчеркнул в беседе с газетой «Ингушетия» депутат горсовета Назрани, единоросс Алихан Оздоев. — Подобные мероприятия позволяют отвлечь наших детей от гаджетов и интернета, привить им навыки общения, стратегического мышления, а также найти новых друзей.

Для участия в турнире прибыло более 150 юных спортсменов подросткового возраста. За призовые места боролись 8 детских команд со всех уголков республики. Финальный матч получился щедрым на голы и голевые моменты. В итоге победила команда «Гамурзиево».

Добавим, что следующий детский футбольный турнир, приуроченный ко Дню России, состоится в городе воинской славы Малгобеке.

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