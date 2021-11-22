Семинар

Поделились своим опытом

Федерация спортивной борьбы Ингушетии организовала практический семинар для тренеров

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Федерация борьбы Ингушетии организовала практический семинар для тренеров-вольников на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Малгобека.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, главные цели семинара — это популяризация и развитие вольной борьбы в республике, расширение объема знаний тренеров, повышение уровня мастерства. В зале ФОКа собрались 46 тренеров спортивных школ Ингушетии.

С докладом об основах проведения тренировочных занятий выступил главный тренер республики по вольной борьбе Султан Батыров, практическую часть семинара курировали вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев, спортивные судьи всероссийской категории Исропил Баркинхоев, Муса Ахильгов, Беслан Ганиев и судья первой категории Адам Чербижев.

Поделился своим опытом и старший тренер юношеской сборной по вольной борьбе Рамазан Гагиев. В частности, наставник отметил, что через спорт, культуру и образование тренеры должны показывать пример для подражания.

Ведущие ингушские борцы — призер России Магомед Евлоев, чемпион СКФО и России Ислам Картоев, серебряный призер СКФО Али Цокаев, мастер спорта России, многократный победитель всероссийских соревнований Адам Гагиев и чемпион России среди спортсменов до 23 лет Бабули Цолоев стали слушателями на семинаре, они живо интересовались аспектами работы тренеров, перенимали опыт у наставников.

«Именно у нас подрастающее поколение должно учиться хорошим правилам поведения, которые включают в себя уважение к старшим, патриотизм и другие. Этими качествами необходимо обладать каждому тренеру, так как его подопечные стараются подражать ему во всём», — подчеркнул Магомед Мусаев.

Вольная борьба — это противостояние двух спортсменов по определенным правилам, в котором соперники стараются положить друг друга на лопатки и победить. Этот вид спорта — симбиоз гибкости и силы. В вольной борьбе, в отличие от греко-римской, разрешены захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при выполнении какого-либо приема.

Напомним, на международной спортивной арене вольная борьба появилась позже греко-римской. Родиной этого вида спорта считается Ланкашир (Англия). В 1904 году вольная борьба была впервые включена в программу летних Олимпийских игр в Сент-Луисе (США).

В наши дни одной из ведущих стран по вольной борьбе, наряду с Турцией, Азербайджаном, Ираном и другими, является Россия. Впервые российские (советские) борцы приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году в составе сборной СССР. Команда борцов вольного стиля Советского Союза заняла на этих играх первое место.

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