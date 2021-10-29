Ингушские борцы показали хорошие результаты
Федерация спортивной борьбы Ингушетии подвела итоги текущего года
Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева под председательством президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева прошло мероприятие по подведению итогов текущего года и обсуждались перспективы на следующий год.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в обсуждении приняли участие вице-президенты федерации Назир Манкиев, Магомед Мусаев, Магомед Евлоев, Магомед Мошхоев, начальник сборной команды по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев, старшие тренеры сборных республики по вольной, греко-римской борьбе, панкратиону и грэпплингу.
С приветствием к присутствующим обратился президент федерации Руслан Белхороев:
«Подводя итоги уходящего года, в первую очередь хочется отметить, что в работе Федерации спортивной борьбы республики отмечаются положительные изменения во всех четырех направлениях. Это говорит о целенаправленной, системной работе федерации, проводимой за последние годы, а также о развитии видов спорта, которые она курирует.
Спортивный сезон текущего года для спортивной борьбы Ингушетии стал очень плодотворным. Огромную и сложную работу провел вице-президент, курирующий вольную борьбу Магомед Мусаев, по итогам которой наши борцы-вольники достигли результатов, которых мы не видели уже более 30 лет. Мы стали конкурировать с сильнейшими сборными СКФО и России».
По словам президента федерации, работа тренерского штаба по греко-римской борьбе также дает свои плоды, на всех официальных соревнованиях в этом году ингушские спортсмены показали результат и стали призерами.
«Данное направление я контролирую сам лично, надеюсь, что главная цель будет достигнута и в этой дисциплине. Плодотворную работу по развитию борьбы „грэпплинг“ в республике ведет главный тренер региональной сборной Илез Хашагульгов», — подчеркнул Белхороев.
Он отметил результативную работу и в дисциплине «панкратион», где ответственный Абти Яндиев. Его кандидатура рассматривается в качестве вице-президента федерации — ответственным за панкратион.
Белхороев выразил убеждение в том, что очень важно также вести работу по подготовке собственных судей и тренеров. Необходимо непрерывно повышать квалификацию для данной категории специалистов. Президент федерации предложил, как один из шагов к этому, провести республиканский тренерский семинар в первом квартале 2021 года.
«В следующем году желаю тренерам успехов в подготовке спортсменов высокого класса, а спортсменам — побед на ковре, упорства, воли!» — сказал Руслан Белхороев.