Итоги

Ингушские борцы показали хорошие результаты

Федерация спортивной борьбы Ингушетии подвела итоги текущего года

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева под председательством президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева прошло мероприятие по подведению итогов текущего года и обсуждались перспективы на следующий год.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в обсуждении приняли участие вице-президенты федерации Назир Манкиев, Магомед Мусаев, Магомед Евлоев, Магомед Мошхоев, начальник сборной команды по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев, старшие тренеры сборных республики по вольной, греко-римской борьбе, панкратиону и грэпплингу.

С приветствием к присутствующим обратился президент федерации Руслан Белхороев:
«Подводя итоги уходящего года, в первую очередь хочется отметить, что в работе Федерации спортивной борьбы республики отмечаются положительные изменения во всех четырех направлениях. Это говорит о целенаправленной, системной работе федерации, проводимой за последние годы, а также о развитии видов спорта, которые она курирует.

Спортивный сезон текущего года для спортивной борьбы Ингушетии стал очень плодотворным. Огромную и сложную работу провел вице-президент, курирующий вольную борьбу Магомед Мусаев, по итогам которой наши борцы-вольники достигли результатов, которых мы не видели уже более 30 лет. Мы стали конкурировать с сильнейшими сборными СКФО и России».

По словам президента федерации, работа тренерского штаба по греко-римской борьбе также дает свои плоды, на всех официальных соревнованиях в этом году ингушские спортсмены показали результат и стали призерами.

«Данное направление я контролирую сам лично, надеюсь, что главная цель будет достигнута и в этой дисциплине. Плодотворную работу по развитию борьбы „грэпплинг“ в республике ведет главный тренер региональной сборной Илез Хашагульгов», — подчеркнул Белхороев.

Он отметил результативную работу и в дисциплине «панкратион», где ответственный Абти Яндиев. Его кандидатура рассматривается в качестве вице-президента федерации — ответственным за панкратион.

Белхороев выразил убеждение в том, что очень важно также вести работу по подготовке собственных судей и тренеров. Необходимо непрерывно повышать квалификацию для данной категории специалистов. Президент федерации предложил, как один из шагов к этому, провести республиканский тренерский семинар в первом квартале 2021 года.

«В следующем году желаю тренерам успехов в подготовке спортсменов высокого класса, а спортсменам — побед на ковре, упорства, воли!» — сказал Руслан Белхороев.

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