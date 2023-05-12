В результате мероприятий, реализованных Минспорта республики, число занимающихся физической культурой и спортом в регионе ежегодно растёт. В прошлом году этот показатель составил 38,2%, или 31 603 человека в возрасте от 3 до 79 лет.

В ходе работы ведомства осуществлялась государственная поддержка спортивных организаций, готовящих резерв для сборных команд Российской Федерации, проводилась закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок и многое другое.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» Минспорта Ингушетии были произведены поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок для молодежи в городе Сунжа и в сельском поселении Нестеровское. Это существенно повлияло на увеличение уровня обеспеченности населения республики спортивными сооружениями.

Как сообщили в пресс-службе Главы и правительства РИ, в прошлом году также были аккредитованы две спортивные федерации по таким видам спорта, как компьютерный спорт и фитнес-аэробика. Для республики это новые направления, которые будут способствовать открытию новых спортивных секций по данным видам спорта. Также это стало важным шагом в развитии физической культуры и спорта в регионе.

Кроме того, в республике в 2022 году прошли значимые мероприятия, такие как международный турнир по греко-римской борьбе, всероссийский турнир по дзюдо, первенство СКФО по вольной борьбе, открытый межрегиональный турнир по дзюдо и республиканские соревнования по воркауту. Проведение таких крупных мероприятий увеличивает число занимающихся данными видами спорта.

«Спорт является важной составляющей здорового образа жизни и развития личности, и я глубоко убежден в том, что региональные проекты в этой сфере имеют большое значение для поддержки здоровья и укрепления духа жителей республики. Мы продолжим работу по развитию инфраструктуры спорта и увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом в республике, чтобы жители могли жить более здоровой и более активной жизнью», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона также выразил свою поддержку спортсменам республики и обещал делать все возможное для того, чтобы они достигали высоких результатов на всех уровнях соревнований.

Напомним, по итогам 2022 года Ингушетия по основным критериям оценки эффективности работы губернаторов находится в «зеленой зоне». По ряду позиций республика еще в ноябре превысила уровень целевых значений. Это касается таких направлений жизнедеятельности республики, как строительная, дорожная, образовательная деятельность, а также предпринимательство и цифровизация.