«В России набирает обороты так называемое «Поп- ММА», все мы, так или иначе интересуемся спортом, видели шоу на просторах интернета, где так называемые «спортсмены» сидят и поливают грязью друг друга, оскорбляют и затрагивают, по моему мнению, самое святое, что есть у мужчины, — его честь и достоинство», — заявил глазете «Ингушетия» министр.

Он подчеркнул, что такой формат не подходит республике. Власти субъекта выступают за взаимное уважение в спорте и в жизни. Каждый должен понимать, все спортивные мероприятия, проводимые в регионе, должны быть согласованы с министерством спорта.

По его словам, развитию смешанных боевых единоборств в Ингушетии уделяется большое внимание. Жители помнят грандиозные турниры, которые в недавнем прошлом проходили в республике. По веским причинам проведение столь масштабных состязаний стало невозможным, но ведомство пытаемся возродить самые значимые из них в ближайшем будущем.

«Мы пришли к мнению, что необходимо поменять вектор развития смешанных боевых единоборств. Минспорта совместно с федерацией ММА решило сделать акцент на развитии любительского направления и, в первую очередь, воспитать мастеров спорта России, мастеров спорта международного класса, и это то, к чему мы должны стремиться», — добавил министр.

Дошхоклоев считает, что каждый профессиональный боец в начале своей карьеры должен провести десяток любительских поединков, что послужит крепким фундаментов в его дальнейшей карьере профессионала. В республике есть яркие примеры такого подхода.

Он сообщил, что министерством спорта республики совместно с федерацией ММА Ингушетии разработана программа развития смешанных боевых единоборств, и такие явления как поп-ММА не вписываются в эти планы.

«Чемпионами мы можем и не быть, но людьми мы быть обязаны, давайте беречь честь и достоинство друг друга», — сказал глава ведомства.

Поп — ММА — это бои, проводимые на различных площадках на видеосервисе Youtube. В поединках могут участвовать как непрофессиональные бойцы, так и спортсмены, имеющие опыт в различных базовых направлениях, в том числе и профессионалы.