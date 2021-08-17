Национальными лепешками, песнями и лезгинкой встретили в аэропорту «Магас» Ингушетии победителя XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе в Токио Мусу Евлоева и участника Олимпиады Мусу Могушкова.

На церемонию чествования вернувшихся в республику спортсменов прибыли премьер Ингушетии Владимир Сластенин, родственники и друзья атлетов. Зажигательным национальным танцем встретил чемпиона главный хореографический коллектив республики — ансамбль национального танца «Ингушетия».

Премьер поблагодарил Евлоева за достойное представление страны на мировой арене, пожелал ему блестящих побед. Затем кортеж направился в столицу Ингушетии — Магас. Автомобиль с олимпийцами сопровождали 10 байкеров, всадники конного клуба «Дикая дивизия» и несколько машин УГИБДД.

Местом проведения главных торжеств в честь победы на Олимпиаде «ингушского танка», как называют Мусу Евлоева, стала центральная площадь Алания, рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения. Там всех ждала насыщенная концертная программа от звезд ингушской эстрады и известных творческих коллективов, там же состоялось вручение спортсменам государственных наград и ценных подарков.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе мэрии Магаса, в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятий муниципальные власти решили в воскресенье ограничить движение автотранспорта по центральному проспекту Зязикова с 15:00 до 20:00.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе чествования вручил ключи от автомобиля BMW 6-й серии триумфатору XXXII Олимпийских летних игр по греко-римской борьбе. Церемония состоялась на площади Алания с участием олимпийцев Исраила Арсамакова, Назира Манкиева, Рахима Чахкиева, Хасана Халмурзиева.

Помимо автомобиля, Калиматов вручил атлету орден Ингушетии «За заслуги», а также медаль в честь 250-летия единения с Россией за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Уже вечером в зимнему саду администрации Главы и правительства республики состоялся торжественный прием триумфатора у руководителя региона.

После встречи с Главой субъекта золотой медалист оставил отпечатки рук на аллее спортивной славы в Магасе, открытой в июне 2015 года. На аллее можно увидеть именные таблички чемпионов, призеров Олимпийских игр и чемпионов мира. Аллею славы ежегодно пополняют новые имена спортсменов. В честь его победы в тот день в небе над ингушской столицей Магасом прогремел салют.

11 августа указом Владимира Путина Евлоев удостоен ордена Дружбы. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ему досрочное воинское звание старшего лейтенанта.

Ждала триумфатора Олимпиады в Токио и другая награда. Глава Федерации альпинизма Ингушетии Беслан Гудиев в день возвращения в республику Мусы Евлоева совершил восхождение на гору Мят-Лоам высотой 3 тыс. м, которое посвятил уроженцу республики, олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе.

Гудиев пожелал победителю Олимпиады и дальше прославлять свою Родину, добиваться блестящих побед на различных спортивных аренах мира.

Добавим, что традиция восхождения на Столовую гору имеет глубокие корни. На одной из высших точек горы находится древний храм, где проводились служения в определенные дни так называемого «летнего солнцестояния». Гора издревле считалась священной. Каждый год на высоте 3 тыс. м над уровнем моря проходил праздник с танцами и народными гуляниями. И в наше время ежегодно люди поднимаются на эту гору. По традиции в рамках каждого восхождения выбирается новый тамада, на которого возлагаются определенные заботы, касающиеся сохранности святилища Мят-Сели. Массовые восхождения на Мят-Лоам проводятся с 2008 года.