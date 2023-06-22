Бокс

Трудный путь к «золоту»

Ингушская боксерская школа взрастила еще одного мастера спорта России

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Мовсар Плиев, Макшарип Местоев и Магомед Местоев (слева направо)

В спорткомплексе «Олимпийск» в г. Грозном на днях прошли финальные поединки чемпионата СКФО по боксу среди мужчин 19-40 лет.

В турнире приняли участие 87 лучших боксеров северокавказского региона, из которых 13 вышли в финал. Спортсмены в тридцати весовых категориях оспорили звание лучшего и право выступить на чемпионате России, который пройдет в середине августа в Хабаровске.

Отрадно отметить, что в весе до 75 кг на высшую ступеньку пьедестала поднялся воспитанник ингушской боксерской школы Магомед Местоев, который тренируется в ФОКе г. Назрани.

— Наш парень продемонстрировал на соревнованиях волевой характер и филигранную технику, — поделился приятной новостью с газетой «Ингушетия» один из тренеров Магомеда Микаил Жандаров. — Отличным результатом Магомед обеспечил себе не только путевку на всероссийский чемпионат, но и завоевал звание «Мастер спорта России».

Жандаров особо подчеркнул, что в состоявшейся победе есть значительная доля кропотливого командного труда всего тренерского коллектива: это один из основателей боксерской школы возрожденной Ингушетии Макшарип Местоев, Малик Жандаров и Беслан Шанхоев.

К слову, Магомед не единственный воспитанник упомянутых наставников, который отправится на чемпионат России. После победы на Всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в начале июня в г. Тырныауз (КБР) в Хабаровск поедет еще один ингушский боксер — Мовсар Плиев. В весе до 75 кг наш земляк также не оставил никаких шансов соперникам и завоевал золото турнира. Что ж, будем надеяться, что летний вояж на Дальний Восток окажется таким же успешным для наших спортсменов.

 

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