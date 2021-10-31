Футбол

Карабулакчане взяли верх

Ингушская команда стала победителем Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

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С 26 октября по 31 октября 2021 года в Москве проходил финальный этап III Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Наш регион на юношеских соревнованиях, как победитель муниципального и республиканского этапов, представляла команда «Карабулак».

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Карабулакской администрации.

«По регламенту состязаний 44 команды-победительницы региональных этапов были разбиты на 8 групп. «Карабулак» провел в общей сложности 9 матчей на турнире. В соперничестве с представителями Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Липецкой, Саратовской и Челябинской областей наши ребята успешно преодолели групповую стадию и попали в раунд плей-офф», — сказал представитель мэрии.

Как отметил собеседник издания, следом ингушская команда в упорной борьбе с одинаковым счетом 2:1 обыграла представителей Тверской области и Пермского края. В полуфинале карабулакчане после ничейного исхода в основное время встречи переиграли команду из Сочи по пенальти 2:1, а в решающем сражении также в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов только на этот раз «в сухую» 2:0 взяли верх над сверстниками из Нижнего Новгорода.

За первое место «Карабулак» поощрили кубком и медалями, также в составе нашей дружины индивидуально отметил заслуги стража ворот Мухамед-Али Мархиева, он получил от организаторов диплом лучшего голкипера турнира. Муниципальные власти поздравили ребят и их наставника Аслана Хадзиева с этим прекрасным достижением.

«Карабулак» тем самым улучшил прошлогодний результат, по итогам дебютного выступления на этом соревновании ингушская команда завоевала высокое 3 место.

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляли министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта» при поддержке Департамента спорта города Москвы при взаимодействии со Всероссийской политической партией «Единая Россия».

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