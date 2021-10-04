В турнире принимали участие сильнейшие борцы в возрастной категории до 24 лет из более 40 субъектов России. Это отборочные соревнования к первенству мира, всего в них приняли участие 286 молодых вольников. Напомним, первенство мира по вольной борьбе пройдёт в Белграде (Сербия) с 1 по 7 ноября этого года.

По информации пресс-службы федерации спортивной борьбы Ингушетии, золотую медаль в весовой категории до 86 кг в копилку команды принес Бабули Цолоев. Он провел пять схваток, одолев соперников из Северной Осетии, Чечни и Дагестана. В поединке за выход в финал Цолоев встретился на ковре со своим земляком и одноклубником Исламом Картоевым. В схватке последний уступил Цолоеву со счетом 0-2. За выход в полуфинал Бабули Цолоев победил действующего чемпиона России и Европы, что является показателем хорошей подготовки спортсмена.

Бронзовыми призерами Первенства стали Ислам Картоев в весовой категории до 86 кг и Магомет Евлоев в весовой категории до 74 кг. Картоев провел пять схваток, в 1/2 финала уступил своему земляку Цолоеву. В схватке за бронзу он оказался сильнее Аманула Расулова из Дагестана, их поединок завершился со счетом 5-2. Магомет Евлоев в первой схватке одержал чистую победу на туше над Арсланом Гобозавым, поединок завершился со счетом 6-3. В 1/8 финала Евлоев уступил со счётом 3-0, затем выиграл две утешительные схватки. В бронзовом финале победил Магомеда Насирхаева из Дагестана со счетом 2-0. Все призеры представляют спортклуб «КУШТ».

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев в своем обращении к призерам Первенства России по вольной борьбе отметил, что эти медали — только начало их славного спортивного пути, поделилась с газетой «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

"Сегодняшний успех наших вольников — показатель большого потенциала всей ингушской школы спортивной борьбы. Несомненно, успех наших спортсменов не случайность, а результат планомерной и кропотливой работы вице-президента федерации спортивной борьбы РИ Магомеда Мусаева, тренерского штаба и совместная работа федерации с региональным Минспорта. Это большой прорыв, таких результатов у нас раньше не было. Еще раз поздравляю ребят и весь тренерский состав с успешным выступлением«,— прокомментировал итоги первенства Али Дошхоклоев.

«Уверен, что все зрители станут свидетелями ярких, захватывающих событий, где наши «куштовцы» покажут на что способны целеустремленные малгобекчане, подтвердят свой профессионализм, защитят спортивную честь нашей Ингушетии и России в целом. Мы конечно гордимся победами и впечатляющими результатами, которых достигают наши ребята в упорной борьбе. Желаю всем в предстоящих соревнованиях честной борьбы, проявить характер и сильный спортивный настрой. Не сомневаюсь, что наши ребята покажут отличные результаты!», — отметил глава города Малгобек Мусса Галаев.