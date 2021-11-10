На четырёх татами в зале комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина боролись 708 дзюдоистов из 73 регионов России. С первых дней соревнований кипели нешуточные страсти. Недостаток опыта юные участники компенсировали бесстрашием, напором и эмоциональностью.

В первый день турнира в Ижевске состоялось торжественное открытие первенства, в ходе которого с приветственными словами к гостям и участникам обратились министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский и вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров. Также в этот день состоялась церемония вручения «Золотого пояса» судье международной категории Эльману Курбанову в честь его 50-летия.

Имена последних пяти победителей юношеского первенства России — 2021 определились в Ижевске во вторник, 9 ноября. Золотым медалистом в весовой категории до 81 кг стал ингушский дзюдоист Алексей Булгаков.

«На уровне первенства страны не бывает слабых соперников, — считает новый чемпион России, золотой медалист окружного первенства СКФО этого года Булгаков. — Каждая встреча была сложной по-своему. Я доволен результатом и нацеливаюсь на следующие старты в составе сборной России».

На то, чтобы обыграть в этот день пятерых соперников, у Алексея ушло порядка пяти минут: за 18 секунд он выиграл у сибиряка Желтова, за 39 секунд — у волгоградца Григорьева, меньше двух минут провел он на татами в четвертьфинале с петербуржцем Гордейко и представителем Брянска Моторкиным. Не устоял под напором Булгакова и финалист Андрей Шмидт из Самары — уже на 33-й секунде их схватки рефери зафиксировал «иппон».

«Сам не ожидал, что победа в финале будет такой быстрой, — признался Булгаков. — Рассчитывал побиться хотя бы пару минут. Мои тренеры всегда настраивают меня на показ лучшей борьбы на каждом турнире — и на первенстве СКФО, и на России в Ижевске мне удалось выиграть все поединки «иппонами». Мы тренируемся в одном зале с олимпийским чемпионом Хасаном Халмурзиевым. Перед Ижевском он дал мне наставления и пожелал удачи».

Самая многочисленная категория первого дня — 50 кг — собрала 48 претендентов на титул чемпиона страны, тем ценнее медаль Абдул-Рахима Цолоева.

Мужухоев Имран (55 кг) и Цолоев Абдул-Рахим (50 кг) провели по пять поединков и заслуженно завоевали серебряные медали. Обладателем бронзовой награды в весовой категории до 60 кг стал Магомед Камурзоев. В шаге от медали остановился Муслим Гамботов, он выступал в категории до 81 кг и стал пятым.

Все четыре призера из Ингушетии обеспечили себе место в составе сборной команды России по дзюдо и смогут представлять свою страну на международных стартах. Всего ингушскую школу дзюдо в Ижевске представляли 17 спортсменов.