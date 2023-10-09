Соревнования проходили в живописном Сулакском каньоне Казбековского района Республики Дагестан. И это не случайно. Ещё недавно каньон был известен преимущественно среди местного населения, жителей соседних регионов, но с каждым годом его популярность растёт и манит всё больше туристов. Самым популярным местом среди туристов стал поселок Дубки, по нескольким причинам. Населенный пункт находится в 80 км от Махачкалы, поэтому до него легко добраться как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. От Дубков до каньона расстояние в 1-2 км можно преодолеть пешком. С поселка в нескольких местах открываются самые завораживающие виды на ущелье. Недавно здесь оборудовали специальную смотровую площадку. Кроме того, в поселке развита инфраструктура — без труда найдётся место для ночлега и обеда. Именно в окрестностях поселка Дубки и прошли международные соревнования по 3D-стрельбе из лука.

То, чем занимались спортсмены, называют «мирной охотой». Стрелки стараются попасть по мишеням, имитирующим настоящих животных в естественную величину. Состязания проходят в условиях привычного для зверей ландшафта.

3D-стрельба из лука — это вид спорта, в котором лучники стреляют с разных дистанций по неподвижным объемным мишеням, представляющим животных и расположенным в лесу и на пересеченной местности. Мишени варьируются от мелких грызунов до крупных лосей и расположены вдоль трассы, мало чем отличающейся от тропы через лес. Баллы начисляются в соответствии с зонами, соответствующими реальным зонам поражения животных, которых изображают соответствующие мишени. Название этого вида спорта происходит от трехмерных мишеней животных, которые расположены на каждом рубеже стрельбы. 3D-стрельба из лука является официально признанной дисциплиной международной ассоциацией лучного спорта World Archery.

На соревнования в Дагестане съехалось более 150 спортсменов не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. Ингушетию представили 18 спортсменов Федерации стрельбы из лука, арбалета республики. Как сообщил газете «Ингушетия» представитель федерации Алихан Гаирбеков, сутки напролет спортсмены соревновались в различных классах стрельбы из лука.

Упорство и преданность спорту принесли ингушским лучникам заслуженные победы. Так, Мусса Хамхоев занял первое место в классе 3D-КЛ (баре-боу), Магомеду Цечоеву не оказалось равных в классе «Олимпик». Также финалисты турнира Адам Султыгов и Мусса Хамхоев выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Ингушетия в командных состязаниях из 19 участников заняла четвертое место, и это отличный результат.

«Наша команда лучников громко заявила о себе, как о серьезном конкуренте, заняв призовые места и показав высокий уровень подготовки и мастерства. Это стало возможным благодаря упорным тренировкам и целеустремленности спортсменов и, конечно же, взаимной поддержке друг друга. Данный успех нашей команды лишь начало пути к еще большим достижениям. Мы надеемся, что такие победы станут традицией для нашего региона и вдохновят молодое поколение заниматься спортом, — отметил вице-президент ФСЛА РИ Адам Султыгов. — Для Ингушетии стрельба из лука — не просто вид спорта, это наши традиции, которые уходят в глубокую древность. Поздравляю наших лучников с этим замечательным успехом и желаю им дальнейших побед и уверенности в своих силах. Ингушетия гордится вами, и мы с нетерпением ожидаем новых ярких моментов и достижений на спортивной арене».

Участие в соревнованиях такого уровня требует долгой и тщательной подготовки — как спортивной, методологической, так и психологической. Тем ценнее победа.

Заниматься 3D-стрельбой в нашей стране начала группа энтузиастов примерно в 2005 году. На свои средства они закупали мишени, сооружали соревновательные трассы, привлекали единомышленников — и движение стало активно развиваться. Довольно быстро оно вышло за пределы Москвы и Московской области и распространилось по России, стали появляться региональные клубы, организовываться команды и проводиться соревнования по всей РФ — от Сахалина до Калининграда.