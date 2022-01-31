Республику на этих соревнованиях представляли порядка 15 спортсменов в двух возрастных категориях. Они выиграли на турнире три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Ответственным тренером на первенстве был старший наставник спортклуба «Ади Ахмад» Иса Оздоев и тренер Ислам Арапханов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, победителями СКФО стали Асхаб Мальсагов (51 кг), Исмаил Барахоев (72 кг) и Мухаммад Хациев (77 кг). Вторые места заняли Мурад Яндиев (42 кг) и Ризван Харсиев (87 кг). «Бронза» в весовой категории до 77 кг досталась Турпалу Мазаеву. Все призёры представляли спортивный клуб «Ади Ахмад».

По итогам отборочного турнира в Каспийске тренеры сформируют зональные команды для участия в первенствах России. Пройдут они, соответственно, с 14 по 17 марта в башкирском городе Октябрьск и с 4 по 6 марта — в Самаре.

Напомним, участниками соревнований в Дагестане стали более 150 спортсменов из регионов СКФО, которые боролись в 10 весовых категориях. Сборная Дагестана заняла первое общекомандное место на первенстве.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев прокомментировал выступление спортсменов на первенстве СКФО, отметив, что спортивный сезон ингушские борцы классического стиля начали хорошо, показав неплохой результат.

«Перед соревнованиями наши борцы участвовали в учебно-тренировочном сборе на спортивной базе «Мужичи». Я сам контролировал сбор, часто проводил тренировки и видел, с каким рвением и желанием побеждать наши борцы готовы к началу нового спортивного сезона. Уверен, что эта закалка пригодится им и даст новый импульс к победе. Несомненно, здесь налицо работа тренерского штаба, поздравляю тренеров с этой пока маленькой, но многообещающей победой», — прокомментировал Белхороев.