В соревнованиях приняли участие 4 команды: ФШ «Нальчик», «Машук» (Ставропольский край), академия «Ахмат» (Чеченская Республика) и академия братьев Бакаевых (Республика Ингушетия). Футбольные дружины сыграли в двух полуфиналах, матче за 3-е место и в финале. Турнир прошёл на стадионе академии спорта «Пять колец».

Ингушские юниоры уверенно прошли всю дистанцию турнира, выиграв крупно обе свои встречи. Воспитанники академии Бакаевых показали отличную игру, за что не раз удостаивались громких аплодисментов от болельщиков. В первый день состоялось два полуфинала: академия Бакаевых — ФШ «Нальчик» (4:2), «Машук» — академия «Ахмат» (1:0). Авторы голов в полуфинальной баталии: Магомед Оздоев — 2 мяча, Муслим Кусиев — 1, Ибрагим Хидиров — 1. В финале подопечные Тимура Зангиева сыграли еще убедительнее, разгромив со счетом 5:1 пятигорский «Машук-КМВ». Хет-трик оформил Муслим Кусиев, по мячу забили Ибрагим Хидиров и Расул Парчиев. Бронзовыми призерами соревнований стали нальчане, обыгравшие грозненский «Ахмат» со счетом 2:0.

По словам зрителей на трибунах, игры проходили зрелищно и интересно. По итогам турнира футбольная школа братьев Бакаевых была награждена кубком победителя, золотыми медалями и соответствующими дипломами. Награждение проводили президент Федерации футбола КБР Руслан Паштов, заместители генерального директора Газпрома КБР Анзор Тутуков и

Виктор Кумыков.

Турнир организовало МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва» по футболу Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации столицы Кабардино-Балкарии. Организаторы соревнований выразили особую благодарность Амиру Ахметову за предоставление стадиона.

Напомним, турнир был назван в честь Нахушева Казбека Хазреталиевича, который был капитаном юношеской сборной СССР. Сегодня он работает тренером в ФШ «Нальчик». Первый турнир по футболу имени Казбека Нахушева состоялся в позапрошлом году. Теперь он стал ежегодным. Количество участников соревнований неизменно расширяется.