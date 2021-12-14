Активные усилия в организации участия ингушской команды в мероприятии прилагали глава Полномочного представительства республики Куреш Аушев и руководитель национально-культурной автономии Ахмед Цуров.

Традиционные ежегодные соревнования открыл турнир по шахматам, который состоялся в Уральской шахматной академии. Активно проявил себя на этом турнире Магомед Аушев: он получил звание лучшего футбольного вратаря и продемонстрировал один из лучших показателей в индивидуальном зачете среди всех игроков-шахматистов, выиграв восемь партий из десяти.

Командный турнир прошёл по быстрым шахматам (контроль 10 минут + 5 секунд за ход). Команды были составлены из трёх участников. Играли по круговой системе и к заключительному туру с одинаковым количеством очков (по 24) подошли команды Армении и Киргизии. В решающем матче шахматисты Кыргызстана взяли верх — 2:1, и заняли первое место. Также в последнем туре равное количество командных очков — по 12 — имели команды Ингушетии и Урал Мари. Они тоже встретились между собой и боролись за третье место. С минимальным счётом победили представители Урал Мари.

Завершили спартакиаду футбольные соревнования. За участие в них команда Ингушетии получила вымпел и мяч в подарок. В этом году организаторы решили сократить список дисциплин, оставив лишь те виды спорта, которые наверняка знакомы каждой национальности — футбол и шахматы.

Спартакиада народов Урала проводится Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области с целью развития межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержки национально-культурных общественных объединений.

«Главная цель спартакиады — укрепление дружбы народов. Это способ показать, что даже самые сложные вопросы можно решать на спортивном поле и что в Свердловской области нет и не должно быть конфликтов на межнациональной почве. Спартакиада — лишь одно из серии мероприятий, где мы — организации, которые входят в Ассоциацию национально-культурных объединений Свердловской области — доказываем это личным примером», — отметил председатель общественной организации «Общество дружбы Урал-Узбекистан» Абид Туратов.

По мнению организаторов спартакиады, её участниками становятся те, что хочет популяризировать спорт, привлечь жителей Свердловской области к регулярным занятиям физической культурой, сделать ещё один шаг вперед в деле развития межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма в молодежной среде, развития толерантного отношения среди многонационального состава жителей Урала.

Необходимо отметить, что соревнования прошли с соблюдением необходимых мер безопасности, в том числе с предоставлением QR-кодов.