Соревнования проходили в селе Знаменское, выступали юные ингушские футболисты под руководством тренера Хасана Оздоева. В турнире принимали участие восемь команд, которые играли по олимпийской системе — участник выбывал из турнира после первого же проигрыша.

Ингушская команда, сыгравшая три матча на соревнованиях, уверенно обыграла соперников, выиграв все матчи с крупным счетом. В четвертьфинале турнира была повержена команда «Двор» со счетом 9:0, а в полуфинале со счетом 7:1 разгромлена команда «Ахмат». В главном матче соревнований малгобекские юниоры играли против хозяев турнира — команды «Знаменское», и добились уверенной победы со счетом 4:1.

Как сообщил ingfootball. ru , в составе республиканской спортивной школы «Ангушт» по пять мячей забили Шукарби Албогачиев и Микаил Булгучев, по три гола на счету Бекхана Барахоева и Эсмурза Эсмурзиева, а Алисхан Картоев и Мехди Чербижев отметились двумя забитыми мячами.

По итогам соревнований победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и дипломами различной степени, а также футболистам вручили индивидуальные награды. Так, в составе малгобекской команды Мехди Чербижев был признан лучшим игроком турнира, Адам Дарсигов — лучшим вратарем, а Шукарби Албогачиев — лучшим полузащитником.

Состав школы «Ангушт» (2006-2007) выглядел следующим образом: Зубайр Яндиев, Микаил Барахоев, Адам Дарсигов, Алисхан Картоев, Имран Добриев, Магомед Цороев, Микаил Булгучев, Эсмурз Эсмурзиев, Бекхан Барахоев, Шукарби Албогачиев, Мехди Чербижев, Абдаллах Гандалоев, Ислам Гандалоев.

Редакция республиканской газеты «Ингушетия» поздравляет ребят и тренера с большим успехом и желает новых побед в дальнейшем!