За плечами этого спортсмена, воспитанника мастера спорта России, судьи всероссийской категории Руслана Костоева, множество побед. Не так давно Халид завоевал «золото» на всероссийском турнире в Грозном. В финале он победил титулованного спортсмена из Дагестана. Во всех четырёх схватках в весовой категории 67 кг Цороеву не было равных. Выходец из маленькой секции по кикбоксингу в сельском поселении Верхние Ачалуки демонстрирует замечательную технику и выносливость.

Из этого небольшого арендуемого боксёрского зала, оборудованного из бывшей котельной, на рингах престижных турниров выступала и выступает плеяда призёров всероссийских соревнований: Даурбеков Мухаммад, Амерханов Рашид, Даурбеков Мурад и др. В 2014 году воспитанник Руслана Костоева Ислам Султыгов становился чемпионом мира в Италии. В настоящее время он не выступает на ринге.

Халид Цороев (2006 г. р.) занимается кикбоксингом 6 лет, с 2017 года. Тренируется он под руководством Руслана и Акрамата Костоевых. Молодой человек является 2-кратным бронзовым и серебряным призёром чемпионата и первенства России, 4-кратным чемпионом Северо-Кавказского федерального округа и победителем многих других всероссийских турниров по кикбоксингу.

Халид проявил себя и в классическом боксе. Так, он стал победителем международного турнира в Абхазии и Всероссийских соревнований по боксу среди учащихся среднего профессионального образования среди юношей 15-16 лет «Памяти ЗМС СССР А. Г. Ягубкина». Кроме того, молодой проспект занял 2-ое место на Первенстве РОФСО " Юность России" по боксу среди юниоров 16-17 лет, а также стал финалистом состязаний РОФСО " ПРОФСОЮЗ" среди юниоров 17-18 лет и многих других всероссийских соревнований

"Необходимо культивировать участие в соревнованиях и по другим видам спорта кроме кикбоксинга, тем самым прививая начинающему бойцу вкус к состязаниям, искушенность в различных испытаниях, опыт, интерес к соперничеству. Подготовка направлена на развитие физических возможностей, укрепление здоровья, создание высокого потенциала двигательных ресурсов",- отметил Руслан Костоев.

По его словам, важнейшими в этот период средствами поддержания высоких результатов являются рациональная техника, высокая психологическая подготовленность, тактическая зрелость, как следствие опыта, искушенности в многочисленных испытаниях.

Около 40 ребят из маленькой секции можно видеть ранними утрами на пробежке по ачалукской трассе. Как подчеркнул Костоев, общефизическая подготовка нужна и новичку и спортсмену экстра-класса. Вообще, есть общефизическая подготовка, есть тактико-физическая подготовка, есть психологическая подготовка, которая очень важна для победы. Дух бойца, нацеленность на результат, морально-волевые качества — вот слагаемые успеха!

От чего зависит, станет ли мальчишка, робко перешагнувший порог спортзала, чемпионом Европы или мира? Костоев убеждён: личные качества юного спортсмена, безусловно, важны для достижения цели, но дух победителя прививает в первую очередь тренер. Правильно поставить процесс тренировок, найти подход к каждому ребёнку способен только опытный наставник. Иначе не стал бы, например, Халид Цороев призёром и победителем различных престижных соревнований. Впереди ещё много работы на пути к достижению высот мирового кикбоксинга. Думается, у такой слаженной команды всё получится.

Напомним, в кикбоксинге есть много разделов. Самым жестким считается раздел К-1, который отличается от фулл-контакта с лоу-киком тем, что в нем есть удар коленом в прихвате, а также удар с разворота рукой — бэкфист. Есть фулл-контакт — раздел, в котором разрешены жесткие удары, нокдауны-нокауты, но отсутствует удар по ногам лоу-кик. Также существуют лайт-контакт и лайт-контакт с лоу-киком, где идет работа на технику, а не на силу (запрещены акцентированные удары). Существуют ещё несколько экзотических разделов, которые в России не особо практикуются.