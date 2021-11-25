В настоящее время на базе спортивного учреждения уже идет комплектование групп по сурдотхэквондо (спорт для глухих) и паратхэквондо (спорт для людей с поражением опорно-двигательного аппарата).

Паратхэквондо — совершенно новый вид спорта для спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата — травмой или отсутствием рук. В 2009 году был организован первый экспериментальный чемпионат мира по паратхэквондо. В этом спорте существуют свои особенные правила. Если в традиционном тхэквондо позволяется бить ногами в голову, то в паратхэквондо по правилам бьют только в жилет-корпус. Удары в голову запрещаются. Правила соревнований, техника, площадка для боёв, пояса спортсменов — как в обычном тхэквондо.

В паратхэквондо категория инвалидов делится на четыре группы: А-5; А-6; А-7; А-8. Категория А-5 — это травма одной руки до локтя, А-6 — это отсутствие конечностей обеих рук до локтей, А-7 — это отсутствие руки выше локтя на одной руке, и А-8 — это отсутствие обеих рук выше локтей.

Люди с большим желанием занимаются этим видом спорта, тем более паратхэквондо включён в олимпийскую программу. В 2016 году на Олимпиаде был организован первый официальный турнир по этой дисциплине. Сейчас проводятся чемпионаты России, мира и другие турниры по паратхэквондо. Атлеты-инвалиды увидели конкретно, что это за спорт, узнали о нём больше.

В целом организаторы секции паратхэквондо в Назрани видят свою задачу в том, чтобы как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья привести в этот спорт, чтобы и они имели возможность активно участвовать и представлять на различных соревнованиях республику и страну. «Будем и дальше работать в этом направлении, развивать паратхэквондо и другие виды спорта в нашей Ингушетии», — подчеркнули тренеры.

Напомним, что секция вольной борьбы для глухих в республике уже существует. Она базируется в коррекционной школе для глухих и слабослышащих детей в Сунже.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону +7-964-055-11-11.