Марафон

От Ассинского ущелья до курорта

Определились победители международного марафона в горах Ингушетии

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В Ингушетии завершился горный асфальтовый марафон «Джейрах» с участием более 200 спортсменом. Маршруты соревнования бегунов пролегали среди завораживающих пейзажей горной части республики: отвесной стены Скалистого хребта и множества древних башенных комплексов.

Желающие всех возрастов получили возможность насладиться видами живописных мест и проверить свои силы. Трасса проходила по тропам различных покрытий и проходимости. Так, участники стартовали со следующих дистанций: Шоан (10 км), полумарафон Гули (21 км), Ассинское ущелье (42 км), Ляжгинский водопад (1 миля), детский забег (500 м).

От имени Главы Ингушетии премьер Владимир Сластенин поздравил всех жителей и гостей региона с этим замечательным событием на территории Джейрахского района.

«История подобного рода спортивных забегов уходит в стародавние времена, когда нужно было сообщить добрую весть о том, что греки разбили персов, и самый отважный и сильный из них решил бежать, дистанция, которую он прошел, была 40 км. Желаю всем удачи, прекрасных эмоций и впечатлений», — сказал глава Кабинета министров.

Победителями самого большого по протяженности Ассинского марафона в общем зачете среди мужчин стали Владимир Ермаков, Прокопий Григорьев и Андрей Горб. В полумарафоне Гули в тройке лучших оказались Максим Сальников, Тарлан Амиралиев и Олег Смоляков. Лидеры дистанции Шоан — Александр Рудых, Шамиль Аюпов и Вячеслав Тягунов.

Среди женщин-победительниц Ассинского марафона — Елена Хоженко, Елена Каболова, Мария Чижик. Полумарафон Гули — Елена Нечаева, Наталья Булатова и Мария Иванюшенкова. Соответственно, Шоан — Моника Брозина, Анна Чизманиди и Ангелина Шереметьева.

По всему маршруту были организованы точки питания участников, обеспечено дежурство кареты скорой помощи и спасательных служб.

Кульминацией насыщенного дня стал концерт с участием звезд ингушской эстрады на площадке всесезонного курорта «Армхи», а также выставка изделий народных промыслов, где все желающие приобрели сувениры на память.

Международный марафон «Джейрах III», организованный Комитетом по туризму Ингушетии и проектом Caucasus United Territory, собрал более 200 спортсменов из 62 городов России.

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