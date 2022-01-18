Соревнования проходили с 13 по 16 января. Участие в них приняли 120 мастеров кожаной перчатки. В финале было разыграно 13 комплектов наград. По итогам данного первенства будет сформирована юношеская сборная Ингушетии по боксу на турнир в СКФО. Он пройдет в конце текущего месяца в станице Суворовской Ставропольского края.

Федерация бокса республики сообщила итоговые результаты юношеского первенства по боксу. Весовая категория 40 кг: 1-е место — Мухаммад Хамхоев, 2-е место — Ибрагим Паров, 3-е место — Беслан Колоев, Закре Евлоев.

Весовая категория 42 кг: 1-е место — Ахмед Матиев, 2-е место — Джабраил Евлоев, 3-е место — Багаудин Аушев, Мухаддин Орцханов.

Весовая категория 46 кг: 1-е место — Мухаммад Коригов, 2-е место — Джамалейл Мейриев, 3-е место — Аслан Торшхоев, Рахим Джандигов.

Весовая категория 48 кг: 1-е место — Магомед-Башир Хамчиев, 2-е место — Магомед-Саид Джимиев, 3-е место — Ахмед Цокиев, Магомед Беков.

Весовая категория 50 кг: 1-е место — Магомед Костоев, 2-е место — Мовсар Дзаитов, 3-е место — Ибрагим Арчаков, Абубакар Баркинхоев.

Весовая категория 52 кг: 1-е место — Ислам Олигов, 2-е место — Абдула Батыров, 3-е место — Бекхан Евлоев, Аслан Алероев.

Весовая категория 54 кг: 1-е место — Илез Колоев, 2-е место — Суламбек Гандалоев, 3-е место — Абубакар Темурзиев, Абдула Даурбеков.

Весовая категория 57 кг: 1-е место — Джабраил Муртузов, 2-е место — Магомед Гагиев, 3-е место — Муса Богатырев, Магомед Олигов.

Весовая категория 60 кг: 1-е место — Юнус Арсаев, 2-е место — Абдул-Малик Гатагажев, 3-е место — Ахмед Олигов, Ахмед Костоев.

Весовая категория 63 кг: 1-е место — Халид Цороев, 2-е место — Тамерлан Пугоев, 3-е место — Аммар Гандалоев, Дени Бадиев.

Весовая категория 66 кг: 1-е место — Абдул-Малик Колоев, 2-е место — Адам Тимерханов, 3-е место — Сулейман Костоев, Заурбек Чахкиев.

Весовая категория 70 кг: 1-е место — Алисхан Аушев, 2-е место — Мехти Хашиев, 3-е место — Маг-Амин Акталиев, Ибрагим Цечоев.

Весовая категория 75 кг: 1-е место — Имран Дзауров, 2-е место — Рамзан Гатагажев, 3-е место — Абдул-Малик Муружев, Маг-Амин Арапиев.

Весовая категория 80 кг: 1-е место — Ахмед Мержоев, 2-е место — Аслан Цечоев, 3-е место — Ибрагим Гамботов, Амир Арчаков.

Весовая категория +80 кг: 1-е место — Рашид Султыгов, 2-е место — Абдул-Малик Оздоев, 3-е место — Гилани Нальгиев, Алаудин Хашиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, лучшим боксером соревнований был признан Илез Колоев, в номинации «За волю к победе» лучшим был признан Джамалейл Мейриев, «За лучшую технику» — Магомед-Башир Хамчиев. Спортсмены были отмечены кубками и боксерскими перчатками.