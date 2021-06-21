На территории пляжа в Каспийске (Дагестан) прошло открытое первенство города по кроссфиту. Мероприятие было организовано мэрией Каспийска совместно с управлением по делам культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта, в нем приняли участие спортсмены из разных городов и республик.

Конкурс проходил в индивидуальном и командном зачете, каждый участник проверил свои силы на выносливость, гимнастические навыки, координацию и скорость. В программу вошли такие упражнения, как ходьба на руках, полоса препятствий, челночный бег, становая тяга, подносы ног к перекладине и многое другое.

Члены жюри оценивали скорость и правильность выполнения упражнений. За нарушение ко времени добавлялись штрафные минуты. Победитель и призеры открытого первенства получили велосипеды от спонсора и денежные призы.

Еще 20 лет назад спортсмены ничего не знали про кроссфит (crossfit) — что это за система и где она применяется. В 2000 году у Грега Глассмана и Лорена Дженаи появилась идея создать фитнес-корпорацию CrossFit Inc., в основе которой был заложен принципиально новый вид спорта.

Кроссфит — это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которых включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, гимнастика, аэробика, гиревой спорт, упражнения стронгменов и других видов спорта.

Crossfit — это соревновательный вид спорта, турниры по которому проходят по всему миру, в том числе и в России. Кроме того, кроссфит — это товарный знак (бренд), зарегистрированный в США Грегом Глассманом в 2000 году.

Немногие даже продвинутые атлеты знают, как переводится «кроссфит» (crossfit): сross — пересекать/форсировать или скрещивать, а fit — фитнес. То есть «форсированный фитнес», другими словами — высокоинтенсивный или, по другой версии, «скрещенный фитнес» — то есть вобравший в себя всё из фитнеса. Вот такой дословный перевод слова crossfit получается.

Сегодня в качестве физической подготовки существуют разные виды кроссфита в зависимости от предназначения: он применяется в боевых и охранных подразделениях, правоохранительных органах, пожарных частях, на курсах самообороны, в качестве тренировочного сета у спортивных команд. Существуют также специализированные варианты с щадящими программами для пожилых людей, беременных женщин и детей.

Кроссфит прежде всего направлен на увеличение силы и выносливости организма. CrossFit Inc., характеризуя этот вид спорта, определяет его как постоянно варьируемые функциональные движения, выполняемые с высокой интенсивностью в различных временных интервалах. Это комплекс упражнений, длящийся в общей сложности от 15 до 60 минут, включающий в себя чаще всего сразу несколько разнообразных физических упражнений на задействование разных групп мышц. Вот что значит кроссфит в фитнесе — это разнонаправленное самосовершенствование тела и силы воли.