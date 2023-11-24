— Рустам, у вас на счету достаточное количество регалий. Какие эмоции испытали, когда объявили, что вы в очередной раз выиграли?



— Безусловно, эмоции положительные были, ведь все наши усилия и проделанная работа не прошли даром. Мы усердно готовились, прошли три тренировочных сбора после чемпионата России и довольны результатом.



— В какой весовой категории вы выступали, удобно ли в таком весе бороться?



— Я выступал в весовой категории до 71 кг, а до этого соревновался в 62 кг и уже, наверное, 2-3 года перешёл в более тяжелую весовую категорию. В каждой категории есть свои плюсы и минусы. Сейчас я много веса не гоняю и чувствую себя в день соревнований намного лучше, чем было раньше. Вот когда приходится сбрасывать кг 10 перед соревнованиями, то ты на 100% не восстанавливаешься и бывает немного тяжелее.



— Расскажите о своих соперниках. Как вы оцениваете их подготовку?



— У меня было пять поединков. Первые два состязания были с хорватом и иранцем. Соперники были среднего уровня. А вот третий, четвёртый и пятый поединки прошли с представителями Узбекистана, Таджикистана и Сербии. Это были серьёзные соперники, которые регулярно показывают свое мастерство на мировых чемпионатах.



— Какой поединок был самым сложным? Финальный?



— Я не могу выделить именно финальный поединок, поскольку соперники из Узбекистана и Таджикистана были достаточно сильными. Добраться до финала было непросто. На соревнования приехал мой брат Адам Талдиев, который является мастером спорта международного класса, который анализировал и изучал конкретных противников, давая мне ценные советы перед каждым боем. Благодаря его руководству и тренеру я вступал в поединок полностью готовым и справлялся со своей работой.



— В одном из интервью вы говорили, что реваншировали, так как финальный оппонент в прошлом году одолел нашего соотечественника.



— На прошлом чемпионате мира и Европы Стефан Зупарик выиграл у нашего соотечественника, я рад, что смог взять реванш и одолеть его в поединке.



— Это объясняет ваши активные атакующие действия. Как вы думаете, с чем была связана такая пассивность оппонента в начале боя?



— В предыдущей схватке мой оппонент получил удар по носу, когда боролся за выход в финал. Воспользовавшись этим, я сосредоточился на атаке в этой уязвимой точке.

Сначала рассечение ему закрыли пластырем, а уже после пропущенных ударов от меня его осматривал врач. Если в течение двух минут спортсмен не успевает, то его снимают со схватки. Именно поэтому ему оставалось лишь несколько секунд, и было решено забинтовать его, чтобы в дальнейшем не оказывать медицинскую помощь, потому что ему времени просто не хватило бы.



— Вы весь поединок старались держать его на дистанции. Это была ваша тактика?



— Он базовый дзюдоист, пытался сделать захват, но, как я и сказал, мы все просчитали и поставили план на дистанции разбивать его, и тем самым я не подпускал близко.



— А можно ли просчитать тактику боя? Вычислить заранее слабые стороны соперника?



— Это делают мой брат и тренер, я не смотрю во время соревнований бои. С соперниками встречаемся каждый год, мы друг друга знаем и примерно понимаем, что кто делает. Также и меня изучают, я уже 10 лет в сборной России.



— У вас есть свой наставник — Александр Коршунов. Он ведет вас всю карьеру или они менялись?



— Да, мой главный наставник — это заслуженный тренер России Александр Коршунов. У меня было много тренеров, так как я в течение всего детства занимался различными видами спорта, включая самбо и дзюдо. Но когда я начал заниматься боевым самбо, Александр стал для меня главным наставником.



— Сколько спортсменов представляли Россию?



— Семь спортсменов в семи весовых категориях именно по боевому самбо. Наши забрали шесть из семи медалей, это очень хороший результат, давно такого не было, если я не ошибаюсь, в 2016 году команда забрала все золото, тогда я тоже выиграл.



— А повлияли ли политические санкции на отбор спортсменов?



— На эти сборы не повлияли. Главное, что чемпионат провели, хоть мы и под нейтральным флагом выступали, но самое важное, что мы всю жизнь этим занимаемся, трудимся и нам не хочется пропускать международные старты.



— Расскажите о своей подготовке к чемпионату. В боевом самбо важна грубая физическая сила. Насколько часто вам приходилось посещать спортзал?



— Подготовка состоит из нескольких этапов. Первый этап — тренажерный зал, где мы развиваем физическую силу и наращиваем мышечную массу. Затем переходим к функциональной тренировке, включающей бег и другие упражнения. И, наконец, последний этап — тактическая подготовка, где мы отрабатываем различные приемы, удары и тактику.



— Какие впечатления остались о чемпионате? Как вам Армения?



— Я выступал в третий день, особо погулять и насладиться Ереваном не удалось. Обычно в этот день мы сосредоточены на подготовке и тренировках, не остается времени на отдых, а уже на четвертый день улетели. Несмотря на это, общий результат выступления был хорошим, и мы вернулись домой с положительными эмоциями.



— Вы планируете участвовать в чемпионате России, который пройдет в 2024 году?



— Да, я планирую участвовать и дальше. Чемпионат России будет проходить в 2024 году в Брянске.

Уже в следующем году все начинается заново. Для того, чтобы получить путевку на чемпионат Европы и мира, нужно выиграть чемпионат России.



— Насколько я понимаю, в боевое самбо приходят спортсмены из различных видов боевых искусств. Чем вы занимались до этого?



— Я начинал с простого самбо, совмещал, ходил три дня на самбо и три дня на бокс. Потом уже отец посоветовал мне сделать выбор в пользу одного из видов спорта, так как тяжело было учиться и тренироваться каждый день. Со временем все тянуло на ударный стиль, и я решил перейти в боевое самбо.



— Не хотите попробовать свои силы в ММА?



— Я уже выступал в ММА, но, наверное, не буду дальше. Я остановился на своей любительской карьере. Буду продолжать дальше заниматься боевым самбо.



— В самбо довольно много бросков, довольно силовая манера борьбы. Были ли у вас травмы с связи с этим?



— В течение моей карьеры я столкнулся с немалым количеством травм. Именно из-за травмы сорвалось мое участие в чемпионате России в 2022 году. Конечно, травмы являются неприятной и неотъемлемой частью профессионального спорта, но я не думаю, что после них нужно бросать все. Напротив, это вызов, который позволяет стать сильнее, научиться более тщательно оценивать свое физическое состояние и развивать упорство, несмотря на все трудности.



— Вам удалось восстановиться полностью?



— Да, я провел хорошее лечение и восстановился. Сейчас все хорошо.



— Самбо признали олимпийским видом спорта в 2018 году. Есть ли шанс у нашей сборной принять участие в Играх?



— Да, самбо уже признали олимпийским видом спорта. В 2024 году должны были быть показательные схватки по самбо, но, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией не будем выступать.



— Рустам, любимый вопрос журналистов: ваши творческие планы? Проще говоря, третье золото чемпионата мира есть, а что дальше?



— Конечно, хочется стать четырехкратным чемпионом и дальше. Как суждено, так и будет в дальнейшем. Сейчас буду трудиться, работать и улучшать результаты. Забегать вперед и загадывать что-то я не хочу. Будем готовиться к чемпионату России, который пройдет в Брянске.



— Многие спортсмены открывают свои секции и тренируют детей, а есть ли у вас желание передавать опыт и растить новых чемпионов?



— Пока нет, если честно, можно сказать, я насытился уже. Утром и вечером постоянно в зале, пока не хочу. Вместе с тем я охотно делюсь своими навыками и знаниями с молодежью, но на постоянной основе тренировать не хотелось бы.



— А есть планы уйти из спорта и заняться чем-то другим?



— В ближайшие год-два буду в спорте, а дальше уже посмотрим.



— В заключение нашей беседы, какой бы вы могли дать совет начинающим самбистам?



— Слушать наставления своих тренеров, усердно трудиться и не жалеть себя. Наши ребята обычно испытывают жалость к себе и не выкладываются на тренировках. Не надо жалеть себя, необходимо полностью выкладываться, работать, и тогда результат не заставит себя долго ждать.

Даже если не будет значимых результатов в спорте, то пригодится и в жизни. Можно нарастить круг общения, найти достойных друзей. Спорт имеет уникальную способность объединять людей, что позволяет завязывать дружеские связи в каждом уголке планеты. В каждом регионе и практически в каждой стране можно найти единомышленников и знакомых, практикующих спорт.



— Спасибо, что уделили нам время!