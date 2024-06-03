Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивному и боевому самбо среди юношей до 18 лет

Юные ингушские единоборцы стали победителями и призерами Открытого турнира по спортивному и боевому самбо среди юношей до 18 лет в столице Дагестана.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, трое представителей спортивной школы сельского поселения Али-юрт приняли участие в данных состязаниях и заняли призовые места.
Так, Добриев Мухаммад поднялся на первую ступень пьедестала. Евлоев Абдул-Малик стал вторым, Евлоев Исмаил замкнул тройку призеров.
По словам организаторов турнира, главная задача — это популяризация самбо среди молодежи и привлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом.