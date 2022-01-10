В спортивном зале школы прошла игра в мини-футбол среди учащихся, занимающихся в секциях бокса, кикбоксинга, вольной борьбы и мини-футбола. Всего на этом спортивном празднике собралось до 40 кантышевских школьников в возрасте 12-16 лет. Были сформированы 4 команды. Также в рамках проведения декады состоялись игры в настольный теннис, в которых приняли участие все желающие.

В администрации Назрановского района газете «Ингушетия» сообщили, что данные спортивные состязания были проведены согласно утвержденному плану мероприятий управления физической культуры и спорта муниципального района в новогодние праздничные дни с 1 по 9 января 2022г.

Необходимо отметить, что с 1 по 9 января в регионах России декада спорта и здоровья проводится ежегодно Министерством спорта России при участии органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта.

Декада нацелена на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом в период новогодних праздников, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения.

В регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, с соблюдением требований Роспотребнадзора прошли массовые физкультурные мероприятия — катания на коньках, лыжах и санках, семейные старты, эстафеты, соревнования по различным видам спорта.

Кроме того, в некоторых областях состоялись легкоатлетические забеги. Примечательно, что в Ижевске (Республика Удмуртия) прошёл первый «Мандариновый забег», где обязательным условием будет наличие атрибута оранжевого цвета, а приз — ящик мандаринов.

Традиционные хоккейные турниры для детей и взрослых прошли во Владимирской и Омской областях, а также в Санкт-Петербурге. В Чувашии состоялся Рождественский турнир по плаванию на призы Деда Мороза.

В столице Дагестана Махачкале прошёл республиканский этап Всероссийских соревнований среди школьников «Мини-футбол — в школу». А в Липецкой области для жителей организовали спортивный праздник «Зима для сильных, здоровых, спортивных!». Также в Липецке прошёл Рождественский благотворительный костюмированный забег. Стартовые взносы принимались едой для животных из приюта «Дворянское гнездо». На забеге были и сами питомцы, которых можно было обнять, поиграть и при желании забрать домой.

Министерство спорта Российской Федерации заранее пригласило всех желающих принять активное участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья, провести новогодние каникулы с пользой для здоровья.