В сборах принимали участие знаменитые альпинисты Александр Яковенко и Татьяна Тимошенко.

Яковенко является вице-президентом Федерации альпинизма России. Он дважды покорил все горы-семитысячники бывшего СССР, одним из первых россиян поднялся на Аконкагуа. Дважды «снежный барс» — участник первопрохождения по северо-восточному гребню на гималайский восьмитысячник Чо-Ойю.

Татьяна Тимошенко, президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга, не менее легендарная личность. Она в течение нескольких лет занимала первое место в стране среди женщин-альпинисток по рейтингу, в котором оценивался уровень и общее число восхождений высших категорий трудности (выше 5Б). В 1985-1991 гг. она была в составе женской сборной команды СССР и до 1996 г. — членом сборной России по альпинизму. За период 1987-1996 гг. совершила 14 восхождений на «семитысячники», в том числе — по 6 раз на пики Коммунизма и Ленина.

Кроме того, сходила на Хан-Тенгри, Мак-Кинли и много куда ещё. Татьяна — кавалер ордена «Эдельвейс» второй степени (№ 135), мастер спорта СССР.

Президент федерации альпинизма Ингушетии Беслан Гудиев с удовольствием пообщался с гостями из Северной Пальмиры.

Как рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» инструктор-альпинист Александр Кузнецов, участников сборов от новичков до спортсменов первого разряда сопровождали 5 инструкторов высшей категории, мастера спорта. Все 160 человековосхождений были успешными, не было возвратов. Маршруты были разных категорий сложности: от 1Б до 5Б. Необходимо отметить, что ленинградская школа альпинизма была основоположником восхождений в горах Ингушетии ещё в советское время. Сейчас проложено более 20 маршрутов.

Александр Яковенко рассказал, что, несмотря на сложные погодные условия, сборы прошли по плану. Участники совершали восхождения различной сложности на горы Цей-Лоам, Джар-Лоам.

Напомним, таинственная гора Цей-Лоам — в переводе с ингушского «красная гора». По легенде ингушей, здесь был распят Прометей.

«Альпинизм — это своего рода философия жизни, и те, кто познал ее, имеют несколько иные жизненные ценности. В горах вы возвращаетесь к себе — настоящему, вы преодолеваете все сложности, встречающиеся на пути к вершине, ради одной цели! Восхождение — это всегда маленькая жизнь, проживаемая в сплоченном коллективе», — поделился Александр Яковенко.

По его словам, приехав в горную Ингушетию один раз, людям захочется возвращаться туда снова и снова. В лагере «Кязи» есть все удобства для комфортного круглогодичного размещения, места для установки палаток, качественная мобильная связь и интернет, медпункт, теплый душ и трехразовое питание. Там действуют программы подготовки Федерации альпинизма России, включающие восхождения на категорийные вершины как для новичков (программы НП-1 и НП-2) с выполнением норматива на значок «Альпинист России», так и для разрядников (восхождения 3-4 категории сложности с соответствующими блоками обучения). Спортивные группы могут пройти маршруты высших категорий сложности — все это находится в шаговой доступности от лагеря. Также в альплагере «Кязи» доступен активный отдых — семейные смены, куда можно приехать всей семьей, трекинговые программы по красивейшим местам Ингушетии.

Отмечается, под руководством опытных инструкторов по альпинизму можно грамотно и безопасно совершать восхождения. Инструктора — это профессионалы, имеющие не только звания и спортивные регалии. Это люди, имеющие огромный опыт организации и проведения чемпионатов России, учебно-тренировочных сборов, а также обладающие знаниями и опытом действия во время чрезвычайных ситуаций.

«Горы Ингушетии в межсезонье — самый оптимальный район, потому что в других регионах холодно, много снега, а здесь тепло, это удобное место для работы альпиниста», — отметил Яковенко.

По словам известного альпиниста, Ингушетия выгодно отличается от соседних регионов своей транспортной доступностью, хорошими автомобильными дорогами в горах. Например, в Карачаево-Черкесии тяжёлые и продолжительные дороги до альплагерей. «Кязи» же расположен в шаговой доступности от аэропортов, городов Магас и Владикавказ.