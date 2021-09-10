История фестиваля началась в 2012 году. В период строительства курорта «Армхи» инвестор Ахмед Полонкоев пригласил группу «Русский экстрим» для изучения ингушских гор. Среди этой группы был Глеб Вореводин, четырехкратный чемпион России по парашютному спорту, он был в роли горнолыжника. Группа изучала горы на предмет развития горнолыжного спорта, но как оказалось, Глеб Вореводин сразу заинтересовался горами Ингушетии. Он попросил Ахмеда Полонкоева организовать вертолет для поиска вершин скал, чтобы совершить пробные прыжки. После первых прыжков об ингушских горах узнали почти все бейсджамперы России. 2012 год стал первым годом слета бейсджамперов. С тех пор фестиваль стал ежегодным. Два раза у фестиваля был международный статус.

Пригодных скал для бейсджампинга, спортсмены называют их еще экзитами, в Ингушетии десятки. Для прыжков отлично подходит, к примеру, Столовая гора (Мят-Лоам). Перепад высот от места отрыва до точки приземления около километра, а это почти две минуты полета. Учитывают бейсджамперы не только скорость ветра и температуру атмосферы. Для безопасного прыжка спортсменам нужно минимум 150 метров вертикального падения. За это время костюм накачивается воздухом и начинает лететь.

На фестиваль «Легенды гор» приехали спортсмены из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Рязани, Екатеринбурга, Кирова. Приехал и представитель Белоруссии из Минска. Ежегодный фестиваль посвящен памяти всемирно известного бейсджампера Глеба Евгеньевича Вореводина, который трагически погиб в феврале 2017 года в Алтайском крае. В 2012 году он совершил первые прыжки с гор Мят-Лоам и Кязи-Лоам, открыв всему миру и запечатлев на видео горную Ингушетию с высоты птичьего полета. Участникам фестиваля были продемонстрированы самые яркие кадры прыжков Вореводина.

Организатор фестиваля Халид Танкиев рассказал о Глебе Вореводине, развитии бейсджампинга, создании межрегиональной спортивно-физкультурной общественной организации «Национальная федерация бейсджампинга».

В торжественной обстановке, с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина, прошла церемония открытия филиала Национальной федерации бейсджампинга в Ингушетии. Президент организации Алексей Дроздов выступил с приветственной речью.

В честь открытия Х юбилейного фестиваля бейсджампинга «Легенды гор» его участники совершили одновременные экстремальные прыжки. Организаторы мероприятия наградили памятными подарками о пребывании в горной Ингушетии трех человек, совершивших прыжок в честь открытия фестиваля.

Семь часов подъема в гору, а затем всего две минуты полета. Но бейсджампер готов на такой размен. С высоты открывается вид на все ущелье. Но на скорости в 200 километров в час не до осмотра достопримечательностей. Особенно, когда пролетаешь в метре от препятствий или цепляешь деревья ногами.

Участников церемонии угостили блюдами ингушской национальной кухни. Играла народная музыка в исполнении мастеров искусств.

В церемонии открытия участвовали 25 бейсджамперов, представители Минспорта республики, Федерации парашютизма, Федерации малой авиации Ингушетии, Федерации альпинизма РФ, Федерации альпинизма РИ, администрации Джейрахского района, Пограничного управления по РИ, спасательного отряда МЧС, скорой помощи, средств массовой информации.

Напомним, бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт. Прорывом в бейсджампинге стало создание нового костюма. Площадь так называемого вингсьюта увеличилась. Теперь экстремалы могут дальше лететь, медленнее приземляться и выполнять трюки в воздухе, но принцип управления за годы не изменился.