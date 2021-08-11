Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова вручила педагогам ведомственные грамоты и ноутбуки. Среди городских школ первые два места занял Джабраил Дебзиев, который представлял в соревнованиях школу-детсад № 1 г. Магаса и № 3 с. п. Кантышево. Третье — Тимур Гадаборшев из общеобразовательного учреждения № 1 с. п. Троицкое. Среди сельских школ победителем стал Адсалам Келигов (школа № 2 с. п. Кантышево).

Открывая церемонию награждения, руководитель Минобрнауки отметила, что развитие шахматного спорта в общеобразовательных организациях Ингушетии является одним из приоритетных в системе образования республики.

«Надеюсь, что интерес к такой увлекательной интеллектуальной игре, как шахматы, у школьников не будет утихать. А учитывая тот факт, что педагоги путем участия в различного рода состязаниях повышают и оттачивают свое профессиональное мастерство, детям есть с кого брать пример. Поздравляю победителей конкурса и желаю дальнейших достижений в шахматной игре!» — сказала министр, обращаясь к присутствующим.

Президент региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Ингушетия» Муса Плиев в свою очередь поблагодарил руководителя министерства за способствование популяризации шахматного спорта в школах и вручил ей благодарность «За вклад в развитие шахмат в РИ».

Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Шахматы в школах», который реализуется общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В проект вошли как столичные, так и сельские школы. Основная задача — вовлечение детей и подростков в занятие шахматами, развитие логического мышления, популяризация этой игры как элемента образования и воспитания ребенка.