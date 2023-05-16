Амбициозные спортсмены продемонстрировали хорошую технику
В Ингушетии подвели итоги Всероссийских соревнований по дзюдо памяти Магомеда Парчиева
В Ингушетии 14 мая во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева завершились Всероссийские соревнования по дзюдо памяти чемпиона Европы Магомеда Парчиева.
Это масштабное мероприятие собрало более 200 спортсменов со всей страны, которые боролись за звание чемпиона и призовые места. Регионы-участники: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Москва, Московская область, Республика Адыгея,
Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Крым (Симферополь), Магаданская область, Санкт-Петербург. Кроме того, выступали на турнире и дзюдоисты команды 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Министерства обороны России. Ингушетию на соревнованиях представляли спортсмены клуба «Динамо».
На протяжении нескольких дней участники состязаний боролись за медали. Как отметили в Минспорта региона, болельщики смогли насладиться яркими и захватывающими поединками, а спортсмены получили ценный опыт и возможность показать свой уровень подготовки.
За баталиями на татами наблюдали: Али Дошхоклоев — министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия; Яхья Мерешков — мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры РФ; Базоркин Руслан — заслуженный тренер Казахстана и Киргизии, судья всесоюзной категории по самбо и дзюдо; Нурмухамед Емкужев — президент Федерации дзюдо Кабардино-Балкарской Республики и главный судья соревнований; Абдурагим Эльдарханов — заместитель руководителя департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России по СКФО; Хасан Халмурзиев — олимпийский чемпион; Оздоев Зелимхан — чемпион России по дзюдо; Могушков Муса — дзюдоист, мастер спорта международного класса, трёхкратный призёр чемпионатов мира, многократный призёр чемпионатов Европы.
«Такие мероприятия позволяют не только продвигать спортивную культуру и здоровый образ жизни, но и способствуют развитию дзюдо в республике, России в целом. Мы надеемся, что подобные соревнования и дальше будут проводиться на регулярной основе, будут собирать еще больше талантливых и амбициозных спортсменов», — заявил министр спорта региона Али Дошхоклоев.
Организаторы соревнований отметили, что уровень участников был очень высоким, что говорит о росте популярности и уровня дзюдо в России. Кроме того, соревнования прошли в дружественной и боевой атмосфере, а также на высоком организационном уровне.
«Все спортсмены были настроены на победу, и каждый бой был настоящим испытанием для них», — отметил Яхья Мерешков.
По итогам соревнований в весовой категории 60 кг золото завоевал Плиев Султан, бронзовую награду получили Могушков Акрамат и Муталиев Адам. В весовой категории 66 кг золотую награду получил Камурзаев Абубакар, бронза досталась Цечоеву Заурбеку. В весовой категории 73 кг первое место занял Угурчиев Рахим, бронзовым призером стал Могушков Алисхан.
В весовой категории 81 кг на третью ступеньку пьедестала поднялись Акталиев Заурбек, Акталиев Або-Муслим. В весовой категории 90 кг бронзу завоевал Булгаков Алексей. В весовой категории 100 кг золотую награду получил Цечоев Алихан.
Отмечается, что победители соревнований получили заслуженные награды, кубки и денежные поощрения, а также уважение и признание со стороны своих коллег и болельщиков.
«Дзюдо — это красивый вид спорта. Следуя примеру Магомеда Парчиева, в республике выросла целая плеяда спортсменов, которые своими достижениями прославили не только Ингушетию, но и Россию. Среди них, и они сегодня здесь с нами, олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, не отстает от него и Муса Могушков», — подчеркнул Али Дошхоклоев.
Напомним, Магомед Парчиев — двукратный чемпион СССР по дзюдо (1981, 1982), бронзовый призёр чемпионата Европы (1982), мастер спорта СССР международного класса по дзюдо 1983 года. В возрасте 26 лет погиб в результате огнестрельного ранения.