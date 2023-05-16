Это масштабное мероприятие собрало более 200 спортсменов со всей страны, которые боролись за звание чемпиона и призовые места. Регионы-участники: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Москва, Московская область, Республика Адыгея,

Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Крым (Симферополь), Магаданская область, Санкт-Петербург. Кроме того, выступали на турнире и дзюдоисты команды 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Министерства обороны России. Ингушетию на соревнованиях представляли спортсмены клуба «Динамо».

На протяжении нескольких дней участники состязаний боролись за медали. Как отметили в Минспорта региона, болельщики смогли насладиться яркими и захватывающими поединками, а спортсмены получили ценный опыт и возможность показать свой уровень подготовки.

За баталиями на татами наблюдали: Али Дошхоклоев — министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия; Яхья Мерешков — мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры РФ; Базоркин Руслан — заслуженный тренер Казахстана и Киргизии, судья всесоюзной категории по самбо и дзюдо; Нурмухамед Емкужев — президент Федерации дзюдо Кабардино-Балкарской Республики и главный судья соревнований; Абдурагим Эльдарханов — заместитель руководителя департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России по СКФО; Хасан Халмурзиев — олимпийский чемпион; Оздоев Зелимхан — чемпион России по дзюдо; Могушков Муса — дзюдоист, мастер спорта международного класса, трёхкратный призёр чемпионатов мира, многократный призёр чемпионатов Европы.

«Такие мероприятия позволяют не только продвигать спортивную культуру и здоровый образ жизни, но и способствуют развитию дзюдо в республике, России в целом. Мы надеемся, что подобные соревнования и дальше будут проводиться на регулярной основе, будут собирать еще больше талантливых и амбициозных спортсменов», — заявил министр спорта региона Али Дошхоклоев.

Организаторы соревнований отметили, что уровень участников был очень высоким, что говорит о росте популярности и уровня дзюдо в России. Кроме того, соревнования прошли в дружественной и боевой атмосфере, а также на высоком организационном уровне.

«Все спортсмены были настроены на победу, и каждый бой был настоящим испытанием для них», — отметил Яхья Мерешков.

По итогам соревнований в весовой категории 60 кг золото завоевал Плиев Султан, бронзовую награду получили Могушков Акрамат и Муталиев Адам. В весовой категории 66 кг золотую награду получил Камурзаев Абубакар, бронза досталась Цечоеву Заурбеку. В весовой категории 73 кг первое место занял Угурчиев Рахим, бронзовым призером стал Могушков Алисхан.

В весовой категории 81 кг на третью ступеньку пьедестала поднялись Акталиев Заурбек, Акталиев Або-Муслим. В весовой категории 90 кг бронзу завоевал Булгаков Алексей. В весовой категории 100 кг золотую награду получил Цечоев Алихан.

Отмечается, что победители соревнований получили заслуженные награды, кубки и денежные поощрения, а также уважение и признание со стороны своих коллег и болельщиков.

«Дзюдо — это красивый вид спорта. Следуя примеру Магомеда Парчиева, в республике выросла целая плеяда спортсменов, которые своими достижениями прославили не только Ингушетию, но и Россию. Среди них, и они сегодня здесь с нами, олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, не отстает от него и Муса Могушков», — подчеркнул Али Дошхоклоев.

Напомним, Магомед Парчиев — двукратный чемпион СССР по дзюдо (1981, 1982), бронзовый призёр чемпионата Европы (1982), мастер спорта СССР международного класса по дзюдо 1983 года. В возрасте 26 лет погиб в результате огнестрельного ранения.