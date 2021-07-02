В программе — теоретические знания по правилам смешанных единоборств, организации соревнований, работе судейских бригад во время поединка и оценке технических действий бойцов.

Семинар проходил под председательством руководителя Всероссийской коллегии судей Союза ММА России, судьи таких промоутерских компаний, как М-1 Global и Fight Nights, Виктора Корнеева. Участники мероприятия смогли приобрести необходимые знания по теории правил СБЕ ММА, а также по вопросам организации турниров, работе судей во время боя, оценке технических действий спортсменов и т. д. Программа семинара состояла из теоретической части и практических занятий, на которых рассматривалась специфика судейства боёв по правилам ММА.

«Мы обсудили оптимизацию работы судейских коллегий, планы развития, поставили цели. Очень важно, что все представители регионов СКФО собрались, познакомились друг с другом и обсудили правила судейства на любительских и профессиональных турнирах. Сейчас уровень спортсменов очень высокий. Кроме того, подобные семинары помогают новичкам получить сертификаты и лицензии. Ну а главное — они могут поднять планку проведения соревнований по ММА. Правила ММА в последние годы очень изменились и меняются каждый день. Этот вид спорта хотят включить в программу Олимпийских игр», — подчеркнул Виктор Корнеев.

Проведение подобного семинара ознаменовало ещё один шаг в развитии ММА в Ингушетии. Профессиональная подготовка судей позволит проводить в регионе соревнования общероссийского и международного масштабов. Как отметили организаторы мероприятия, ингушские бойцы очень сильно прибавили в последнее время в мастерстве. На ближайший чемпионат мира по ММА заявлен один, а на чемпионат Европы два представителя республики.

Как заявили представители федерации ММА Ингушетии, порой бывают очень спорные поединки, тяжёлые моменты. Вообще, чтобы понять, насколько качественный тот или иной прием, судьи должны хорошо знать, как он выполняется, тренироваться в дисциплинах ММА. Судья должен понимать, какое положение, какую опасность представляет. И все равно, например, треугольник и гильотина — это такие приемы, где в каждом конкретном случае нужно смотреть, как ведет себя обороняющийся боец. Если видно, что он ничего не делает, не сопротивляется, то понятно, что он едва ли не отдыхает. Прием не эффективен. Когда видно активную защиту, понятно, что ситуация опасная и прием может пройти.

По завершению семинара его участникам вручили сертификаты от Союза ММА России, в дальнейшем судьи могут получить лицензии.