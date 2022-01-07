В городе воинской славы Малгобеке прошел республиканский турнир по бильярду на кубок главы города. Участниками соревнований стали 23 человека. Состязания собрали истинных почитателей этого вида спорта.

Адреналин, азарт, желание показать прекрасный результат не давали игрокам расслабиться ни на минуту и наилучшим образом мотивировали участников к победе. В течение нескольких часов в приятной дружеской обстановке продолжались упорные баталии, переживания участников и до конца турнира сохранялась интрига первых трех призовых мест.

Игроки показали неплохую и достаточно ровную игру для любителей бильярда.

Победителем турнира стал Умар Галаев, он оказался самым результативным игроком. Ему и был вручен кубок главы Малгобека и денежный приз в размере 20 тыс. руб.

Его соперник по финалу Ибрагим Агиев на второй позиции. Он получил денежный приз в 15 тыс. руб.

С небольшим отрывом завершили тройку призеров Адам Картоев и Анзор Цуцоев, получив за интересную игру по 7 тыс. руб.

Все участники во время игры получили заряд хорошего настроения и бодрости.