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Общедоступное сооружение

В Карабулаке Ингушетии близится к завершению благоустройство мини-стадиона на улице Кирова

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В Карабулаке близится к завершению благоустройство мини-стадиона на улице Кирова в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время рабочие занимаются укладкой искусственного газона мини-футбольной площадки. «Трава» турецкого производства, как считают специалисты, очень высокого качества. На объекте обустроено усиленное ограждение вокруг арены высотой 4 метра, которое должно выдержать прямое попадание игрового снаряда.

Размеры спорткомплекса — 42 на 22 метра. На финишной прямой и устройство воркаут-зоны. Согласно проекту, здесь также сделают освещение и парковочную зону для автотранспорта, установят скамейки и урны.

Спортобъект стал одним из победителей рейтингового электронного голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Это общедоступное сооружение по типу «народный стадион» для занятий на открытом воздухе физической культурой и спортом.

Считается, что спортивный комплекс станет центром притяжения окрестной молодёжи. Все желающие на бесплатной основе смогут провести с пользой досуг и поправить здоровье.

«Теперь вам может позавидовать любое муниципальное образование. Здесь можно проводить соревнования разного уровня, и я уверен, что это сооружение будет востребовано не только спортсменами, но и детьми и ветеранами», — подчеркнул гость Карабулака из Пятигорска.

Теперь спортом можно заниматься часами напролёт в комфортных условиях и не тратиться на абонементы в спортзалы — всё необходимое есть. Для Карабулака с 50-тысячным населением — это настоящий подарок.

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