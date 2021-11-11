В рамках нацпроекта «Образование» в школе проведен большой объем работ. Штукатурка и побелка стен, полное обновление пола спортзала. Установлены новые двери, а также обновлены окна. В коридоре, в раздевалках и душевых кабинках появилась новая напольная плитка.

В надлежащее состояние привели проводку, благодаря чему и в самом зале и в раздевалках сейчас отсутствуют проблемы с освещением, налажена система отопления с установкой новых секции радиаторов.

Изменения коснулись санузлов и душевых кабинок спортзала. В раздевалке мальчиков эти кабинки обновили и привели в рабочее состояние. У девочек такой комнаты раньше не было вовсе. Для них сделали новую кабинку. В зале при капремонте установили поддон для душа, санузел и раковину.

Директор гимназии Булгучева Зара выразила слова благодарности тем, кто принял участие в капитальном ремонте спортивного зала.

«Своими силами мы бы не смогли сделать и половину этих работ, а так хотелось обновить все, чтобы дети занимались спортом в хороших условиях. Не только я, но и наши ученики очень довольны такими переменами. Они радуются больше нас. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал в этом», — отметила директор.

Как сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова, в этом году светлые спортивные залы появились в восьми школах региона благодаря реализации нацпроекта «Образование». Капремонт провели в первой гимназии, второй и третьей школах Карабулака и в первой, восемнадцатой, двадцатой, школе-интернате, гимназии № 1 Малгобека.

В спортивных залах заменили окна, напольное покрытие, провели покраску стен и потолка, обновили освещение и отопление.