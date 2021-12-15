Говоря о заметных турнирах, прошедших в республике в завершающемся году, министр отметил проведение в горной Ингушетии соревнований по бейсджампингу, организованных федерацией альпинизма и скалолазания республики.

— Для несведущих поясню, что бейсджампинг — это прыжки с фиксированных высотных точек со специальным парашютом в летном костюме с перепонками между руками и ногами, — сказал Дошхоклоев. — Это очень серьезный вид спорта, которым увлечены мужественные, отчаянные ребята, любящие адреналин. Такие соревнования улучшают не только спортивный, но и туристический имидж республики. Приехали спортсмены из 30 регионов, хотя мы могли пригласить и больше, но эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не позволила это сделать.

Чиновник рассказал журналистам и о планах по празднованию 30-летия образования республики в следующем году. Он сообщил, что министерство направило ряд заявок в различные федерации по проведению турниров, приуроченных к этому юбилею. Уже есть договоренность о проведении первенства СКФО по вольной борьбе среди молодежи (предположительно в феврале), в Минспорта ждут еще ответа на заявку о готовности республики принять чемпионат России по самбо среди взрослых.

— Если антиковиные меры в стране ужесточат, нам ее не одобрят, — добавил министр.

Огромное внимание в министерстве уделяют реализации нацпроектов. В частности, в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» ведомством, как было отмечено, закуплено технологическое оборудование для строительства спортплощадки в г. Карабулаке. Ее строительство позволит приблизиться к запланированному правительством России показателю 55% населения, вовлеченного в занятия физкультурой и спортом, до 2024 года.

Кроме того, на следующий год Министерством спорта России одобрена заявка на создание в республике так называемой умной площадки. Напомним, что в рамках реализации государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта» регионам предоставляются субсидии из федерального бюджета на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Это плоскостные спортивные площадки для занятия различными видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах). Цифровая инфраструктура предоставит возможность гражданам всех возрастов понимать загруженность площадки в определенный момент времени, выбирать время для занятий, а также подбирать индивидуальную программу для проведения самостоятельных занятий.

Дошхоклоев с сожалением констатировал, что Ингушетия является аутсайдером в СКФО по наличию спортивной инфраструктуры. По его словам, для улучшения ситуации в этом направлении к 2024 году в республике необходимо построить еще 14 ФОКов и плавательных бассейнов, а также 10 стандартных футбольных полей. Тем не менее подчеркивалось, что общая картина с развитием спорта и физической культуры не такая уж грустная: несмотря на пандемию, общее число систематически занимающихся спортом за год выросло с 26% до 32%.

Интересовались журналисты и перспективами возобновления турнира по смешанным единоборствам «Битва в горах». Министр сообщил, что подобные турниры обескровливают скудный бюджет министерства, который в целом направлен на поддержку олимпийских видов спорта.

— Я с большим уважением отношусь к ММА, министерство будет поддерживать эти соревнования по мере своих возможностей, — признался Дошхоклоев. — Но практически все наши средства уходят на командирование ребят, представляющих олимпийские виды спорта, на различные турниры. Если мы этого не будем делать, то о наших спортсменах никто не будет знать, даже если они потенциально лучше всех в мире. К примеру, финансирование поездки двух наших парней на чемпионат Европы по кибоксингу среди молодежи в этом году привело к тому, что оба они привезли на родину золотые медали. Я уже не говорю об исторической победе на Олимпиаде Мусы Евлоева. Поэтому здесь нужно изыскивать внебюджетные средства. Это относится и к нашей футбольной команде «Ангушт», если она хочет вырваться из любительской лиги наверх. Конечно, футбол — олимпийский вид спорта, но без спонсорской поддержки наша любимая команда в премьер-лигу, вряд ли выйдет.

Дошхоклоев рассказал также и о планах по поддержке спортсменов-инвалидов, создании так называемой адаптивной школы, которые существуют почти во всех регионах. По его словам, в соответствующие ведомства уже направлены документы с целью создания такой школы в Ингушетии. Особое внимание в министерстве уделяют и «реанимации» Центра спортивной подготовки Ингушетии, снижению кредиторской задолженности министерства, созданию федераций видов спорта, ментально подходящих для населения региона.

Завершая общение с журналистами, министр призвал всех неравнодушных к спорту соотечественников (прежде всего — состоятельных) к его всесторонней поддержке и пропаганде. В этой связи он назвал замечательной идею Главы республики Махмуд-Али Калиматова, объявившего 2022 год Годом спорта в Ингушетии, о разработке оригинальной спортивной формы в национальном колорите в количестве 100 комплектов. Эту форму, как было сказано, будут вручать отличившимся на больших турнирах спортсменам. Ответил министр и на другие вопросы.