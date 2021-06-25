Дзюдо

Спорт облагораживает

В Назрани прошел турнир по дзюдо среди детей в честь празднования 240-летия города

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В городе Назрани в рамках празднования 240-летия образования культурной столицы Ингушетии состоялся турнир по дзюдо на Кубок мэра Назрани среди юношей 2008-2009 годов рождения разных весовых категорий. Прошел он в просторном, забитом под завязку болельщиками зале дзюдо, построенном в честь победы Хасана Халмурзиева на Олимпиаде в Бразилии и названном в честь именитого ингушского тренера Яхьи Мерешкова.

Естественно, посетил соревнования глава Назрани Урусхан Евлоев. Вместе с ним гостями мероприятия стали министр спорта республики Али Дошхоклоев, президент Федерации тяжёлой атлетики Ингушетии Якуб Евлоев, другие высокопоставленные лица, которые наградили победителей и выразили слова наставления юным спортсменам.

Обращаясь к ребятишкам, продемонстрировавшим волю к победе и хорошую спортивную подготовку, градоначальник Назрани, который сам является мастером этого вида единоборств, призвал их не сворачивать с пути и идти до конца к поставленной цели.

— Сегодня спорт стал доступен для любого, кто целеустремлен и хочет добиться спортивных высот, — сказал Евлоев. — Это в наше время приходилось ютиться в подвалах, доставать и мастерить спортивную одежду и снаряды. И очень приятно, что наша молодежь тянется к спорту, приносит республике награды высшего достоинства, заставляя весь мир говорить об Ингушетии с восхищением.

В беседе с корреспондентом «Ингушетии» градоначальник подчеркнул, что необходимо поддерживать все добрые начинания молодых людей, и прежде всего — в спорте.

— Занятие спортом облагораживает человека, закаляет характер с младых ногтей, — уверен Евлоев. — Нужно оказывать детям содействие в реализации их желаний, стимулировать и мотивировать в этом направлении.

Добавим, что городские власти приурочили соревнования к Всероссийскому месячнику по профилактике распространения наркотических средств.

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