Естественно, посетил соревнования глава Назрани Урусхан Евлоев. Вместе с ним гостями мероприятия стали министр спорта республики Али Дошхоклоев, президент Федерации тяжёлой атлетики Ингушетии Якуб Евлоев, другие высокопоставленные лица, которые наградили победителей и выразили слова наставления юным спортсменам.

Обращаясь к ребятишкам, продемонстрировавшим волю к победе и хорошую спортивную подготовку, градоначальник Назрани, который сам является мастером этого вида единоборств, призвал их не сворачивать с пути и идти до конца к поставленной цели.

— Сегодня спорт стал доступен для любого, кто целеустремлен и хочет добиться спортивных высот, — сказал Евлоев. — Это в наше время приходилось ютиться в подвалах, доставать и мастерить спортивную одежду и снаряды. И очень приятно, что наша молодежь тянется к спорту, приносит республике награды высшего достоинства, заставляя весь мир говорить об Ингушетии с восхищением.

В беседе с корреспондентом «Ингушетии» градоначальник подчеркнул, что необходимо поддерживать все добрые начинания молодых людей, и прежде всего — в спорте.

— Занятие спортом облагораживает человека, закаляет характер с младых ногтей, — уверен Евлоев. — Нужно оказывать детям содействие в реализации их желаний, стимулировать и мотивировать в этом направлении.

Добавим, что городские власти приурочили соревнования к Всероссийскому месячнику по профилактике распространения наркотических средств.