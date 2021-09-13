В соревнованиях участвовали 12 команд. Играли по пять партий (круговая система). По итогам матчей определился лидер — команда имени Магомеда Гиреева, второе и третье места заняли волейболисты из Пседаха и Малгобека соответственно. Финал прошёл в спортивном зале ИнгГУ в Крепости. С 1 ноября стартует второй тур, затем пройдут третий и заключительный четвёртый.

Федерацию волейбола Ингушетии, которая образовалась недавно, возглавил Ислам Бахмурзаев, а её почётным президентом избран ветеран игры Нурдин Экажев.

Одним из самых распространённых командных видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр и имеющих поклонников на всём земном шаре, Нурдин Магометович увлекается уже пять десятков лет. А начиналось всё в конце 1968 года. Экажев играл тогда за сборную сельскохозяйственного техникума в Назрани, параллельно выступая за сборную команды добровольного спортивного общества «Урожай». А в 1972 году он играл уже в классе «А» за грозненский «Автомобилист». Спонсировал тогда команду завод «Красный молот».

С 1972 по 1974 год — служба в Советской армии на Урале. Нурдин Магометович играл там за сборную города Челябинска и дивизии, где проходил службу. В 1977 году Экажев стал чемпионом СССР по многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». Ему также удалось побить рекорд ЧИАССР по бегу на 100 метров — 10.8 сек. Но всё же большой любовью всей его жизни оставался волейбол.

По словам мастера спорта Нурдина Экажева, в волейболе всё происходит очень быстро, и голы забиваются каждую минуту. Второе, чем интересен волейбол, так это быстрым переходом от защиты к нападению. Каждый розыгрыш мяча имеет свои этапы, начиная от подачи, и заканчивая пропущенным мячом. Третье преимущество волейбола в том, что для игры в него недостаточно бежать, куда глаза глядят. Необходимо знать, где расположиться на игровой площадке и, в конце концов, владеть подачей, которая, кстати, бывает нескольких видов: планирующая и атакующая. Четвёртый волейбольный факт состоит в том, что все недостатки и «кривые» руки будут замечены сразу же! Это не футбол, в котором один «неудачник» не сможет существенно ухудшить игру своей команды. Поэтому, прежде чем заходить играть за команду, надо подумать, не потяну ли я ко дну всю команду.

По итогам первого тура чемпионата Ингушетии ветеран спорта Нурдин Экажев отметил таких игроков: Алихана Хамхоева (Малгобек), Ису Даурбекова (Сагопши), Адама Жаниева (команда им. Магомеда Гиреева).

Как отметил Нурдин Магометович, если кто-то уж очень хочет играть в волейбол, то не надо сразу идти в профессиональный спорт, достаточно волейбола на любительском уровне. При этом человек будет иметь крепкое здоровье, получать море удовольствий и заниматься самосовершенствованием. Занятие волейболом также научит понимать других людей, так как залогом успеха любой команды является её сыгранность. Хорошее понимание других, несомненно, приведёт человека к пониманию самого себя, считает он.