По словам организаторов и авторитетного судейства, каждая игра отличалась азартом и настоящей борьбой, поскольку никто не хотел уступать соперникам заветный кубок.

По итогам матчей команда «Гамурзиево» стала обладателем Кубка Ингушетии по мини-футболу сезона 2021, обыграв в финале турнира кантышевский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 7:0, сообщил Ingfootball. ru.

С первых минут матча гамурзиевцы взяли игру в свои руки, практически не отпустив хватку до конца встречи. Итогом игрового преимущества гамурзиевцев стали 7 забитых безответных мячей в ворота «Арсенала». Хет-трик оформил Алихан Харсиев, по голу забивали Хаваж Гойгов, Халид Барахоев, Аслан Мартазанов и Ахмед Марзиев. Для «Гамурзиево» это стало первым трофеем в мини-футбольных чемпионатах среди взрослых команд.

После окончания матча состоялась церемония награждения новоявленного обладателя Кубка Ингушетии, а также победителей и призеров чемпионата Ингушетии по мини-футболу сезона 2021. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев, заместитель директора Дворца спорта Тимур Дзортов, главный тренер назрановского «Ангушта» Иса Мархиев, главный тренер футбольной школы братьев Бакаевых Тимур Зангиев, президент Федерации футбола Ингушетии Хаваж Холухоев, президент Ассоциации мини-футбола Ингушетии Магомед Алиев и депутат Народного собрания республики Абукар Дзортов

Помимо кубков, медалей и дипломов в ходе награждения были вручены и индивидуальные премии по итогам сезона. Так, лучшим вратарем первенства стал голкипер «Завода» Имран Альтемиров, лучшим защитником — Хусейн Гагиев из «Бреста», ценным игроком сезона стал Ислам Дзейтов из «Бреста», лучшим бомбардиром — Аслан Дзортов из «Крепости», игроком сезона был признан Джамалейл Зурабов из кантышевского «Арсенала». Также лауреатами стали Ахмед Точиев из «Завода» как лучший тренер, Хусейн Мейриев из «Олимп-Карцы» как лучший представитель команды, Иса Батаев из «Конти-МВД» как лучший ветеран турнира.

Открытием сезона стала команда «Крепость», приз зрительских симпатий получил «Конти-МВД», а команда «Гамурзиево» получила приз за лучшую дисциплину. Приз за самый красивый гол турнира получил также Джамалейл Зурабов. Лучшим молодым игроком сезона стал Хаваж Гойгов из «Гамурзиево».

Благодарностями от Ассоциации мини-футбола Ингушетии были отмечены министр спорта Ингушетии и его заместители: Али Дошхоклоев, Магомед Мургустов, Магомед Мошхоев, а также заместитель директора Дворца спорта «Магас» Тимур Дзортов, депутат Народного собрания Ингушетии Абукар Дзортов и представитель команды «Мочхо» Ислам Муталиев.

«Спорт обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств человека», — подчеркнули организаторы турнира.