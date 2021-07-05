Воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмад» провёл четыре схватки и ни разу не позволил соперникам одолеть себя. Амирхан Цечоев выступал в весовой категории до 82 кг. Второе место в этой категории занял Никита Алексеев из Украины.

На пути к «золоту» ингушский атлет выиграл у борцов из Литвы, Беларуси, Нидерландов и Украины, уступив всего лишь два технических балла. В решающей схватке он оказался проворнее представителя Украины и выиграл со счетом 8:0.

«Сегодня наш спортсмен Амирхан Цечоев порадовал нас, завоевав медаль высшей пробы на чемпионате Европы среди молодежи. К этой цели мы шли давно, на пути к ней нам сопутствовали провалы и взлеты, но упорство и труд сделали свое дело. Амирхан сегодня также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживал нас, среди них — первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Амир Ярыжев и Тамерлан Ведзижев, основатель спортклуба «Ади Ахмад», депутат ГД РФ Алихан Харсиев, который всегда принимает участие в жизни наших спортсменов и интересуется их успехами и проблемами. Всё чаще и чаще мы стали добиваться более высоких результатов, один из них — сегодняшняя победа Амирхана Цечоева на европейском молодежном чемпионате. В связи с этим хотел бы поздравить весь тренерский штаб, в том числе Гилани Калиматова, тренера высшей категории Алихана Арапханова, Ису Оздоева, начальника сборной команды Ингушетии по греко-римской борьбе Мустафу Чаниева и всех, кто работает с нашими спортсменами. Несомненно, это наша общая победа, и, как всегда, идем дальше!» — прокомментировал победу пресс-службе Минспорта региона президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Необходимо отметить, что российские борцы завоевали пять медалей юниорского первенства Европы, три из которых — золотые.

«Многие регионы сильны в греко-римской борьбе, нет какого-то единоличного первенства в этом плане, — отметил главный тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов. — Есть, так сказать, «алмазы», которые требуют должной огранки, чтобы стать «бриллиантами».

В спортивном ведомстве республики отметили, что уже с 11 июля текущего года ингушские борцы начнут учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной по греко-римской борьбе. Тренировочное мероприятие является подготовкой сборной России к первенству мира, которое пройдет в Уфе в августе этого года.